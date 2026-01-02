Chào đón năm mới 2026: Sở hữu Mazda với nhiều quà tặng hấp dẫn

Trên nền tảng chất lượng toàn cầu, Mazda tiếp tục nâng tầm định vị thương hiệu thông qua việc đưa vào hoạt động showroom Flagship đầu tiên của hãng tại Việt Nam và giới thiệu các sản phẩm cao cấp mới. Định hướng này nhằm đáp ứng xu hướng thị trường, đồng thời gia tăng trải nghiệm mới theo hướng sang trọng và đẳng cấp cho người dùng.

Mazda CX-90 mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp mới vừa được giới thiệu tại Việt Nam

Trong năm 2025, Mazda ghi nhận doanh số vượt mốc 32.000 xe. Nhiều mẫu xe của hãng được khách hàng tin yêu và lựa chọn, trong đó Mazda3 và CX-5 tiếp tục nằm trong nhóm xe bán chạy bậc nhất toàn thị trường. Riêng CX-5 lần đầu tiên vượt mốc doanh số 2.000 xe trong tháng 12, cho thấy sức hút của mẫu SUV này trong phân khúc.

Khởi động năm 2026, Mazda tiếp tục mang đến những giá trị mới cho khách hàng thông qua danh mục sản phẩm đa dạng về kiểu dáng, phiên bản, sắc màu và giá bán hợp lý. Các mẫu xe được bổ sung thêm các tùy chọn cá nhân hóa và phụ kiện chính hãng, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng. Khách hàng sở hữu xe Mazda còn nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn, cùng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Hiện các mẫu xe Mazda có sẵn, giúp khách hàng chủ động thời gian nhận xe và kế hoạch sử dụng, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu di chuyển tăng cao dịp năm mới.

Mazda CX-5 doanh số vượt mốc 2.000 xe trong tháng 12

Ở nhóm SUV, CX-8 mẫu xe 7 chỗ sở hữu không gian rộng rãi và chiều dài cơ sở lớn hàng đầu phân khúc, kết hợp chất liệu nội thất hướng đến trải nghiệm cao cấp. CX-5 có giá bán từ 709 triệu đồng, hấp dẫn trong phân khúc C-SUV, khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với hai tùy chọn Exclusive và Sport. CX-30, giá từ 679 triệu đồng, nổi bật với ngôn ngữ thiết kế Artful Design thế hệ mới; CX-3 có giá từ 529 triệu đồng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự linh hoạt trong đô thị. Bên cạnh đó, các mẫu sedan Mazda3 và Mazda2 có giá bán từ 403 triệu đồng, hướng đến khách hàng mua xe lần đầu, yêu thích thương hiệu Nhật Bản và tối ưu chi phí sử dụng.

Mazda CX-8 SUV 7 chỗ cao cấp, giá bán dưới 1 tỉ đồng

Song song với phát triển sản phẩm, Mazda mở rộng hệ thống phân phối với hơn 110 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hệ thống này được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của Mazda, cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, nhằm đảm bảo quy trình chăm sóc và chất lượng xe trong suốt quá trình sử dụng. Việc kết hợp tinh thần hiếu khách Nhật Bản trong hoạt động dịch vụ góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch và thuận tiện cho khách hàng

Với nền tảng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hệ thống phân phối được đầu tư trong nhiều năm, Mazda đặt mục tiêu tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, hướng đến định vị thương hiệu xe Nhật Bản cao cấp tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2026, hãng kỳ vọng mang đến những giá trị bền vững và trải nghiệm sở hữu toàn diện hơn cho người dùng.