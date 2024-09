Chào hè rực rỡ cùng FE CREDIT: Trúng lớn nhờ thanh toán đúng hạn

Các giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất 1 Honda Vision, 8 giải nhì gồm các chỉ vàng đã được đại diện FE CREDIT trao tận tay 9 khách hàng tại nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và An Giang. Ngoài ra, 303 thẻ quà tặng Got It, giá trị lên đến 1 triệu đồng đã được FE CREDIT gửi theo đường bưu điện đến những khách hàng may mắn khác.

Kết thúc chương trình, 3 chiếc xe máy Honda Vision, 12 chỉ vàng và 520 thẻ quà tặng Got It trị giá lên đến 1 triệu đồng đã được FE CREDIT trao đến 535 khách hàng may mắn trên cả nước.

Trúng xe nhờ thanh toán trước hạn, nhận lượt quay nhân đôi

May mắn trở thành chủ nhân của giải thưởng giá trị nhất chương trình là 1 xe máy Honda Vision, anh Huỳnh Văn Trai (tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ, vui mừng và gửi lời cảm ơn đến FE CREDIT vì đã thực hiện chương trình thiết thực.

Anh Trai kể lại, nhờ thanh toán khoản vay trước hạn nên anh được nhân đôi lượt quay lên 20 lượt và may mắn trúng giải ở lần quay thứ 14. "Tôi luôn nhớ lịch thanh toán khoản vay của mình và thường canh trả trước 1, 2 ngày trước ngày đến hạn. Tháng rồi thấy lượt quay nhiều nên nghĩ cứ vào quay cho vui, không ngờ lại trúng xe máy nên tôi quá bất ngờ. Gia đình tôi rất trân trọng giải thưởng này." anh Trai cho hay.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhất là 1 xe máy Honda Vision đến anh Huỳnh Văn Trai Ảnh: FE CREDIT

Cũng theo chủ nhân của giải thưởng xe Honda Vision, anh đã sử dụng gói vay mua tivi trả góp cũng như vay tín chấp tại FE CREDIT trong 2 năm qua và cảm thấy hài lòng về chất lượng. Anh Trai hy vọng FE CREDIT tiếp tục giữ vững phong độ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đại diện FE CREDIT cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn anh Trai đã luôn tin tưởng, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính của FE CREDIT, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục gia tăng thêm nhiều tiện ích, ưu đãi cũng như đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp lại sự tin yêu của gia đình anh.



Với chị Nguyễn Thị Hằng (tỉnh Thanh Hóa) - một trong những khách hàng may mắn trúng giải 1 chỉ vàng - dù mới vay tín chấp tại FE CREDIT 6 tháng qua nhưng chị đã có trải nghiệm tốt. Chị Hằng chọn FE CREDIT vì "nhanh chóng - tiện lợi", đặc biệt hơn là sự nhiệt tình của nhân viên khi luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của chị trong suốt quá trình vay vốn.

Chị Nguyễn Thị Hằng - khách hàng trúng giải một chỉ vàng - đón tiếp đại diện FE CREDIT tại nhà riêng Ảnh: FE CREDI

Trước khi dùng FE CREDIT chị Hằng cũng đã sử dụng dịch vụ tài chính của một số công ty khác nhưng chưa ưng ý vì thủ tục tương đối phức tạp và tốn nhiều thời gian gày thay vì phải chờ 4- 5 ngày như một số đơn vị khác. Phải nói là quá nhanh.", chủ nhân giải 1 chỉ vàng hài lòng.



Chị Hằng cũng đánh giá cao hoạt động trao thưởng của "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay - Vui hè may mắn" khi chương trình được thực hiện bài bản, chỉnh chu, qua đó, thể hiện sự tôn trọng của FE CREDIT dành cho khách hàng. Trong thời gian tới, chị cho biết sẽ tiếp tục sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của FE CREDIT khi có nhu cầu và giới thiệu đến người thân, bạn bè.

Vay nhiều, giải ngân nhanh nhờ lịch sử tín dụng tốt

Cuối năm 2023, do cần vốn gấp để trang trải việc gia đình, chị Đào Ngọc Phương (tỉnh An Giang) - khách hàng may mắn trúng giải 1 chỉ vàng - đã tìm hiểu và chọn vay tín chấp tại FE CREDIT. Sau khi được nhân viên hướng dẫn chị đã làm hồ sơ vay vốn và ngạc nhiên vì ngay trong lần đầu tiên đã được duyệt vay đến 50 triệu đồng. "Tôi được nhân viên FE CREDIT cho biết, vì có lịch sử tín dụng tốt nên hồ sơ của tôi được duyệt nhanh và khoản tiền được vay cũng cao hơn so với mặt bằng chung của những người vay lần đầu tại FE CREDIT", chị Phương kể.

Cũng theo chị Phương, hằng tháng sau khi nhận lương chị sẽ thanh toán khoản vay ngay lập tức chứ không chờ đến hạn cuối, nhờ vậy chị đã xây dựng cho mình một lịch sử tín dụng tốt. "Ngoài ra, tôi còn cài cả ứng dụng của FE CREDIT vào điện thoại. Các thông tin về hợp đồng, khoản vay, lịch thanh toán đều có hết trên app này khi nào cần thì vào xem, rất tiện lợi", chị Phương cho hay.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhì là một chỉ vàng đến chị Ngọc Phương Ảnh: FE CREDIT

Đón đại diện FE CREDIT đến trao giải tại nhà riêng, chị Phương phấn khởi: "Tôi nghe nói chương trình được tổ chức trên toàn quốc nên nghĩ chắc mọi người sẽ tham gia đông lắm, mình khó có cơ hội trúng. Đến khi quay và trúng vàng ngay trong lượt quay đầu tiên tôi rất bất ngờ, vui quá luôn. Cảm ơn FE CREDIT rất nhiều."

Kể từ khi triển khai, "Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay - Vui hè may mắn" đã được khách hàng đánh giá cao vì là chương trình ưu đãi hiếm hoi trên thị trường vay tiêu dùng tín chấp khuyến khích khách hàng thanh toán khoản vay trước và đúng hạn. Chia sẻ về lý do triển khai chương trình, ông Marcin Trusz - Đại diện FE CREDIT, cho biết khi đồng hành cùng khách hàng, FE CREDIT nhận thấy có khá nhiều khách hàng vì các lý do liên quan đến công việc, gia đình hoặc gặp phát sinh khó khăn tài chính khiến họ trễ hạn thanh toán.

"Thanh toán đúng hạn không chỉ phản ánh độ uy tín, trách nhiệm, khả năng quản lý tài chính... giúp khách hàng xây dựng một lịch sử tín dụng tốt mà còn là chìa khóa quan trọng để họ tiếp cận với các khoản vay vốn, mua sắm trả góp và nhiều dịch vụ tài chính khác.", ông Marcin Trusz phân tích.

FE CREDIT tích cực trao đổi với khách hàng về tầm quan trọng của thanh toán đúng hạn đến lịch sử tín dụng Ảnh: FE CREDIT

Là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, FE CREDIT nhận thấy công ty phải có trách nhiệm trong việc truyền thông, trao đổi để giúp khách hàng hiểu rõ tầm quan trọng của việc thanh toán đúng hạn đến lịch sử tín dụng, điểm tín dụng. Đồng thời triển khai các chương trình hậu mãi với giải thưởng giá trị nhằm khích lệ khách hàng xây dựng thói quen thanh toán đúng hạn.

"Chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay - Vui hè may mắn" không chỉ là dịp tri ân khách hàng mà còn là cơ hội để FE CREDIT thể hiện cam kết không ngừng kiến tạo, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Qua đó, FE CREDIT tiếp tục củng cố, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường vay tiêu dùng với những sản phẩm tài chính trách nhiệm, từng bước hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.", đại diện FE CREDIT nhấn mạnh.