'Cháo lươn thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia' là tin sai sự thật

Cháo lươn được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là tin sai sự thật. Điều này được khẳng định trong Văn bản số 3466 do Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương ký. Văn bản này gửi Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ TT-TT, đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Theo đó, trên mạng xã hội đang lưu truyền ảnh chụp một văn bản được cho là "Quyết định số 3737/QĐ-BVHTTDL ngày 9.8.2024 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về việc đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian đối với cháo lươn" của tỉnh Nghệ An. Đây là văn bản giả mạo.



Cháo lươn LÊ CẦM

Cũng theo Văn bản 3466, ngày 9.8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã ban hành các quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 15 hồ sơ di sản. Trong đó có: Tri thức dân gian phở Nam Định, tỉnh Nam Định; Tri thức dân gian mì Quảng, tỉnh Quảng Nam; Tri thức dân gian phở Hà Nội, TP.Hà Nội. Các quyết định nêu trên được UBND các tỉnh, thành phố, cộng đồng chủ thể đại diện di sản hưởng ứng tích cực, là biện pháp động viên cộng đồng tiếp tục bảo tồn, duy trì, thực hành và phát huy tinh hoa nghề.

Tuy nhiên, ngày 14.8, một số tài khoản mạng xã hội Facebook đưa thông tin Bộ VH-TT-DL ban hành văn bản công bố cháo lươn tỉnh Nghệ An được vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bộ VH-TT-DL cho rằng "đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ VH-TT-DL và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng".

"Văn bản" về cháo lươn trên mạng TL

Một số tài khoản Facebook đăng tin này được Bộ VH-TT-DL cho biết, gồm: Chũm Sophie, Nguyễn Xuân Hải, Frank Cong Binh, Công Võ, Ngo Phan Xuan…

Liên quan thông tin sai này, Bộ VH-TT-DL đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Công an, Bộ TT-TT xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và xử lý theo quy định.