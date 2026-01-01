Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào xuân với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại TP.HCM
Video Thời sự

Chào xuân với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại TP.HCM

Nguyễn Duyên - Kim Thư
01/01/2026 08:01 GMT+7

Giữa nhịp sống ngày càng nhanh của đô thị, cách người trẻ chào xuân cũng trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Có thể là một bộ ảnh chụp sớm, một buổi dạo phố chậm rãi, hay chỉ đơn giản là khoác lên mình tà áo dài để cảm nhận không khí xuân theo cách riêng.

Dù bối cảnh là một công trình cổ kính, một nhà ga hiện đại hay một không gian đậm màu ký ức như Bảo tàng Y học Cổ truyền TP.HCM, thì mong muốn được chạm vào Tết, được lưu giữ cảm xúc đầu năm vẫn còn nguyên vẹn.

Chào xuân với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại TP.HCM- Ảnh 1.

Khi chúng ta chậm lại một chút sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp từ những điều vốn đã rất quen thuộc

ẢNH: NGỌC NGUYỄN

Mùa xuân, mùa của sự đổi mới, mùa của khởi đầu và kỳ vọng tốt đẹp. Vì thế, bên cạnh Chợ Bến Thành hay những công trình kiến trúc quen thuộc, thì năm nay nhiều người trẻ đã chọn chụp ảnh tại Nhà Ga Metro, biểu tượng mới của thành phố nhộn nhịp, hiện đại. Từ đây, những bộ ảnh Tết mới mẻ và ấn tượng được ra đời.

Những mảng tường vàng đã ngả màu thời gian, hệ cửa vòm đặc trưng và tháp đồng hồ trăm năm tuổi, dấu ấn đặc trưng của ngôi chợ giữa lòng đô thị nhộn nhịp - Chợ Bến Thành. Sự giao thoa giữa ký ức đô thị và hơi thở đời thường, khiến Chợ Bến Thành trở thành điểm hẹn đặc biệt mỗi khi người dân muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại TP.HCM.

Từ lựa chọn áo dài đi cùng giày thể thao, đến việc chụp ảnh tại Metro TP.HCM, có thể thấy người trẻ đang tìm một cách đón Xuân phù hợp với nhịp sống của chính mình: gọn gàng, tiện lợi và linh hoạt. Không gian hiện đại không còn là rào cản với những giá trị truyền thống, mà trở thành điểm xuất phát cho những cách thể hiện mới đầy sáng tạo của giới trẻ.

Chào xuân với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại TP.HCM- Ảnh 2.

Balo cùng với giày thể thao, nhóm bạn trẻ này đang chuẩn bị một bộ hình cho xuân năm nay.

ẢNH: BẢO HẠO

Với nhiều người trẻ hôm nay, Tết không chỉ bắt đầu bằng thời khắc giao thừa, mà bắt đầu từ khoảnh khắc họ dừng lại, chọn cho mình một khung hình, để nhận ra mùa xuân đã thực sự về rất gần.

Tin liên quan

Không khí TP.HCM những giờ cuối cùng của năm 2025

Không khí TP.HCM những giờ cuối cùng của năm 2025

Ngày 31.12, ngày cuối cùng của năm 2025. Ghi nhận tại các con đường ở khu vực trung tâm của TP.HCM như đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Huệ hay khu Hồ Con Rùa,.. người dân dường như đang “chậm lại” so với thường ngày.

Hà Nội ngày 31.12: những cảm xúc lắng đọng lại trong ngày cuối cùng của năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

chào xuân Chợ Bến Thành Metro TP.HCM Bảo tàng Y học Cổ truyền TP.HCM nhà ga Metro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận