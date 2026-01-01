Chào xuân với nhiều góc chụp ảnh đẹp tại TP.HCM

Dù bối cảnh là một công trình cổ kính, một nhà ga hiện đại hay một không gian đậm màu ký ức như Bảo tàng Y học Cổ truyền TP.HCM, thì mong muốn được chạm vào Tết, được lưu giữ cảm xúc đầu năm vẫn còn nguyên vẹn.

Khi chúng ta chậm lại một chút sẽ dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp từ những điều vốn đã rất quen thuộc ẢNH: NGỌC NGUYỄN

Mùa xuân, mùa của sự đổi mới, mùa của khởi đầu và kỳ vọng tốt đẹp. Vì thế, bên cạnh Chợ Bến Thành hay những công trình kiến trúc quen thuộc, thì năm nay nhiều người trẻ đã chọn chụp ảnh tại Nhà Ga Metro, biểu tượng mới của thành phố nhộn nhịp, hiện đại. Từ đây, những bộ ảnh Tết mới mẻ và ấn tượng được ra đời.

Những mảng tường vàng đã ngả màu thời gian, hệ cửa vòm đặc trưng và tháp đồng hồ trăm năm tuổi, dấu ấn đặc trưng của ngôi chợ giữa lòng đô thị nhộn nhịp - Chợ Bến Thành. Sự giao thoa giữa ký ức đô thị và hơi thở đời thường, khiến Chợ Bến Thành trở thành điểm hẹn đặc biệt mỗi khi người dân muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại TP.HCM.

Từ lựa chọn áo dài đi cùng giày thể thao, đến việc chụp ảnh tại Metro TP.HCM, có thể thấy người trẻ đang tìm một cách đón Xuân phù hợp với nhịp sống của chính mình: gọn gàng, tiện lợi và linh hoạt. Không gian hiện đại không còn là rào cản với những giá trị truyền thống, mà trở thành điểm xuất phát cho những cách thể hiện mới đầy sáng tạo của giới trẻ.

Balo cùng với giày thể thao, nhóm bạn trẻ này đang chuẩn bị một bộ hình cho xuân năm nay. ẢNH: BẢO HẠO

Với nhiều người trẻ hôm nay, Tết không chỉ bắt đầu bằng thời khắc giao thừa, mà bắt đầu từ khoảnh khắc họ dừng lại, chọn cho mình một khung hình, để nhận ra mùa xuân đã thực sự về rất gần.