Chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên Quảng Ngãi

Những suất học bổng ý nghĩa

Đây là năm thứ ba liên tiếp Báo Thanh Niên và CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM trao học bổng đến các tân sinh viên. Điểm mới của năm nay là giá trị mỗi suất học bổng được nâng lên và quy mô mở rộng hơn sau khi tỉnh Quảng Ngãi sáp nhập. Ban tổ chức đã trao 75 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Trong đó, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, Quỹ khuyến học Đông A của CLB Golf họ Trần Việt Nam trao 5 suất học bổng đặc biệt cho 5 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất, mỗi suất là 100% học phí một học kỳ, trung bình khoảng 20 triệu đồng/suất".

Từ trái qua: ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM; ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Vân, Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM trao học bổng cho các tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến dự chương trình, sau khi dành thời gian tiếp xúc, hỏi thăm, trao đổi với các tân sinh viên, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Để có được những suất học bổng trao đến các em hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến sự chung tay, hỗ trợ của CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM các golfer… đã cùng chung tấm lòng hướng về quê hương Quảng Ngãi, tiếp sức cho những tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục con đường học tập. Mỗi suất học bổng đều mang theo sự quan tâm và niềm tin của những người đã chung tay với chương trình."

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao học bổng đến các em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Động lực để các em vươn lên

Trong số những tân sinh viên nhận học bổng lần này, có em Nguyễn Lê Ngân Viên, quê xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong những gương mặt nổi bật với rất nhiều thành tích học tập ấn tượng ở cấp THPT với tổng điểm 997 điểm thi đánh giá năng lực và trở thành sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM. Ngân Viên cho biết, đây là lần đầu em nhận học bổng Nguyễn Thái Bình. Ba qua đời cách đây 6 năm, mẹ một mình làm lụng nuôi ba chị em đang tuổi đi học và chăm lo cho bà nội hơn 90 tuổi. "Vì vậy, khoản học bổng là sự hỗ trợ thiết thực, giúp mẹ em giảm bớt một phần gánh nặng học phí. Đây là nguồn động lực để em tiếp tục cố gắng học tập và sau này có công việc ổn định để phụ giúp gia đình", Ngân Viên chia sẻ.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.HCM trao học bổng cho các tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi, bước vào giảng đường đại học tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng… thì gia đình phải gánh rất nhiều khoản chi phí như tiền trọ, tiền sinh hoạt, sách vở, đi lại, học phí… Em Lê Phạm Mỹ Uyên, quê xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, bộc bạch, để bước vào giảng đường, những tân sinh viên chúng em đã trải qua một hành trình dài với nhiều nỗ lực, từ những đêm miệt mài học tập đến việc vượt qua những khó khăn về vật chất, tinh thần. Rồi khi bước chân vào một thành phố lớn với bao chi phí đắt đỏ, chúng em đã thấy sự lo toan hiện rõ trên khuôn mặt của ba mẹ. Những đêm ba mẹ trằn trọc mất ngủ, một phần vì lo lắng cho đứa con lần đầu tiên phải sống xa quê, xa vòng tay gia đình; một phần vì gánh nặng tài chính lại đè nặng thêm đôi vai. Những trăn trở thầm lặng ấy nhiều lúc trở thành niềm trăn trở lớn nhất trong tâm trí của những tân sinh viên xa nhà như chúng em.

"Nhưng may mắn thay, sự đồng hành của Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên, CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Quỹ khuyến học Đông A của CLB Golf họ Trần cùng với các mạnh thường quân đã xuất hiện như một nguồn sáng vô cùng ấm áp. Suất học bổng này không chỉ đơn thuần là một sự hỗ trợ về mặt kinh tế, giúp san sẻ nỗi lo toan trên vai ba mẹ chúng em, mà hơn cả, đó là một vòng tay dang rộng của quê hương giữa thành phố xa lạ và rộng lớn này. Nơi đất khách quê người, sự nâng đỡ và sẻ chia từ những người con Quảng Ngãi đi trước đã trở thành một nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn, cho chúng em cảm giác ấm áp như đang được bao bọc ngay trên chính quê hương mình. Sự tin tưởng và nâng đỡ của quý vị chính là đôi cánh chắp thêm cho những ước mơ còn dang dở, cho chúng em niềm tin sắt đá để vững bước trên con đường tri thức phía trước" - Uyên nói.

Bà Nguyễn Thị Vân, Phó chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM trao học bổng cho tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thay mặt các tân sinh viên, Uyên gửi lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên, CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Quỹ khuyến học Đông A của CLB Golf Họ Trần cùng các nhà tài trợ. Em cho biết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này khi trưởng thành có thể tiếp tục trao đi những giá trị tốt đẹp, hỗ trợ các thế hệ trẻ quê nhà.

Ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM trao học bổng cho tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để những điều tốt đẹp được tiếp nối

Ông Trần Văn Tánh, Chủ tịch CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi trao học bổng: "CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM đã thực hiện các hoạt động trao học bổng, trao quà cho bà con khó khăn trong nhiều năm qua. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn các đơn vị tài trợ, các golfer, Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành cùng CLB để thực hiện chương trình này. Với các em sinh viên, chúng tôi mong các em mạnh khỏe, học giỏi, sau này có công việc ổn định, thành tài để phụ giúp gia đình, cha mẹ. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn nhất".

Các golfer trao học bổng đến các tân sinh viên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi lễ, không chỉ trao học bổng, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng ông Trần Văn Tánh, đại diện Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM và các golfer còn trao tận tay giấy chứng nhận cho các tân sinh viên.

Ban tổ chức, các đại biểu cùng các tân sinh viên nhận học bổng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn gửi đến các tân sinh viên: "Chỉ có học tập, vượt khó thì các em mới có thể thực hiện được ước mơ chân chính của mình. Chúc các em luôn giàu nghị lực, vượt khó để có được thành công trong tương lai, chăm lo cho bản thân và gia đình cũng như hỗ trợ lại những người khó khăn. Đó cũng chính là cách để những điều tốt đẹp được tiếp nối."