Charlie Puth liên tục đăng tải story vì lỡ ‘say đắm’ bãi biển Nha Trang

Sau khi di chuyển đến Vinpearl Nha Trang ở đảo Hòn Tre, Khánh Hòa để chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder, Charlie Puth đã có những động thái đầu tiên gửi đến khán giả Việt Nam. Cụ thể, vào trưa 21.7, ngôi sao đình đám thế giới đã đăng tải bài viết mới trên Instagram cá nhân với hình ảnh rạng rỡ tại sân bay cùng lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng nhiệt của khán giả. Nam nghệ sĩ viết: "Lần đầu tiên tôi đến đây. Cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu của Việt Nam".

Sau hơn 7 tiếng đăng tải, bài viết đã nhận về gần 300.000 lượt tương tác và vô số bình luận từ người hâm mộ Việt Nam lẫn nước ngoài. Một số người nổi tiếng như ca sĩ Amee, stylist Kelbin Lei, nhiếp ảnh gia Singapore Jewekphotography,... không ngần ngại bày tỏ sự yêu mến tới "hoàng tử tình ca" nước Mỹ.

FBNV

Trên trang Instagram hơn 17 triệu người theo dõi, giọng ca See you again đã chia sẻ khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại bãi biển của villa sau chuyến bay dài. Charlie Puth còn nhún nhảy trên điệu nhạc của nhóm nhạc nữ NewJeans đình đám tại Hàn Quốc. Ngôi sao Attention còn đăng tải liên tiếp 2 story và thể hiện sự thích thú về bãi biển trong xanh tại Nha Trang.