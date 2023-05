Charlize Theron lộ ảnh hẹn hò nam người mẫu 1,9m

Charlize Theron và Alex Dimitrijevic tay trong tay xuống phố BACKGRID

Nguồn tin độc quyền của tạp chí kể trên tiết lộ Charlize Theron và Alex Dimitrijevic đã bên nhau vài tháng và mối quan hệ của họ đang tiến triển theo hướng tích cực. Cặp đôi này được cho là đã gặp gỡ tại một sự kiện và nhanh chóng trở nên thân thiết. Người trong cuộc cho biết mối tình lãng mạn của sao phim Bombshell và nam người mẫu điển trai vẫn còn đang ở giai đoạn đầu nhưng cả hai thực sự thích nhau. “Dimitrijevic là một người đàn ông thoải mái và Charlize thích điều đó”, nguồn tin nói thêm.



Tin tức Charlize Theron và Alex Dimitrijevic hẹn hò được đăng tải sau khi những bức ảnh thân thiết của họ xuất hiện trên các trang tin vào cuối tuần qua. Trong loạt ảnh được hé lộ, cả hai tay trong tay bước xuống phố và cùng thưởng thức bữa trưa ở Los Angeles (Mỹ) và ngày 14.5 vừa qua. Trước nghi vấn hẹn hò, hai nhân vật chính vẫn giữ im lặng.

Alex Dimitrijevic là người mẫu nổi tiếng, gây ấn tượng với vẻ ngoài nam tính, phong trần NEXT MODELS

Cũng sau loạt ảnh hẹn hò kể trên, danh tính “bạn trai bí mật” của Charlize Theron được người hâm mộ và truyền thông săn lùng. Được biết Alex Dimitrijevic là một người mẫu đang làm việc tại Los Angeles, anh sở hữu chiều cao 1,9m, gây ấn tượng với gương mặt điển trai, nam tính cùng đôi mắt xanh cuốn hút. Dimitrijevic từng hợp tác với các thương hiệu: Malbon Golf, AG Green Label, The Elder Statesman và Combo Boxing.

Charlize Theron đã không công khai hẹn hò ai kể từ khi cô chia tay tài tử Sean Penn hồi 2015. Trên chương trình The Drew Barrymore Show hồi tháng 9.2020, người đẹp phim Monster thừa nhận: “Tôi có vài mối tình nhưng tôi đã không hẹn hò với ai trong hơn 5 năm qua rồi”. Thời điểm đó, đả nữ Hollywood tâm sự cô sẵn sàng gặp gỡ người mới song bản thân cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô bộc bạch: “Tôi có thể thành thật chia sẻ rằng: Tôi không cảm thấy cô đơn. Việc tôi có con không phải là một thứ gì đó thay thế hoặc khiến tôi ít quan tâm hơn đến chuyện tình cảm”. Tháng 5.2022, Charlize Theron từng vướng tin đồn hẹn hò nam người mẫu Gabriel Aubry. Hiện minh tinh 48 tuổi đang sống cùng hai con nuôi.

Những năm qua, Charlize Theron khá kín tiếng đời tư SHUTTERSTOCK

Charlize Theron sinh năm 1975, cô là một trong những minh tinh thành công nhất tại Hollywood hiện nay. Ngôi sao gốc Nam Phi ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: The Devil's Advocate, Mighty Joe Young, Monster, The Cider House Rules, The Huntsman: Winter's War, The Fate of the Furious, The Old Guard, Fast & Furious 9… Mới đây nhất, cô xuất hiện trong Fast X. Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 1 giải Oscar.

Trái với sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Charlize Theron khá gập ghềnh. Sao phim Long Shot từng hẹn hò tài tử Craig Bierko (từ 1995 - 1997), có mối tình 3 năm với nam ca sĩ Stephan Jenkins trước khi chia tay hồi 2001 và gắn bó với diễn viên Stuart Townsend (từ 2001 - 2009). Mối tình gần đây nhất mà người đẹp gốc Nam Phi công khai là với tài tử Sean Penn. Cặp sao hẹn hò vào cuối năm 2013 và chia tay sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó.