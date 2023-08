Charm Diamond: Đưa tiện ích resort về chung cư cao cấp

Charm Diamond là tòa tháp cao cấp nhất trong khu phức hợp căn hộ Charm City. Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đã hiện hữu của toàn khu, Charm Diamond còn được đầu tư hàng trăm tỉ đồng để phát triển loạt tiện ích riêng độc đáo.





Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Trong nhịp sống đô thị hiện đại, sức khoẻ và chất lượng sống luôn được quan tâm. Vì vậy, việc "chi đậm" vào tiện ích chăm sóc sức khỏe và không gian sống tại Charm Diamond là hướng đi lâu dài mà Charm Group hướng đến, bởi chúng tôi tin rằng Charm Diamond chính là nơi để trở về".

Bên cạnh mục đích cao nhất là phục vụ cư dân, dịch vụ tiện ích còn là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Charm Diamond so với các dự án khác. Đây cũng đồng thời là yếu tố tạo ra tính khan hiếm của sản phẩm, góp phần định vị giá trị của căn hộ cũng như nâng tầm vị thế chủ sở hữu.

Trong đó, hồ bơi điện phân muối trên không tại Charm Diamond là một trong những tiện ích mới mẻ và hiếm thấy tại thị trường căn hộ Bình Dương. Được biết, hồ bơi này sử dụng công nghệ điện phân muối trong công đoạn xử lý nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em hay những người có làn da nhạy cảm. Ấn tượng hơn khi hồ bơi được đặt trên tầng cao với vách kính trong suốt tạo hiệu ứng vô cực khi cư dân hướng mắt về phía đường chân trời.

Trong hệ tiện ích đa dạng của Charm Diamond, spa Jjim Jil Bang là một bất ngờ lớn đối với khách hàng. Spa phong cách Hàn Quốc vốn quen thuộc trong những chuyến nghỉ dưỡng nay đã xuất hiện ngay dưới chân tòa tháp để phục vụ cư dân Charm Diamond. Những ngày mệt mỏi nhưng chẳng muốn đi xa, cư dân chỉ cần về nhà và tái tạo năng lượng tại spa với các liệu pháp tự nhiên như xông hơi thảo dược, đá muối… Đặc biệt, sở hữu Charm Diamond giai đoạn này khách hàng sẽ được tri ân gói quà tặng Charm Care trị giá 600 triệu đồng, áp dụng cho các dịch vụ spa, gym, cà phê trong vòng 10 năm.

Một thành phố phát triển như Dĩ An là nơi thu hút nhiều cư dân trẻ, năng động và hiện đại đến sinh sống. Khi đó, sky bar và hệ thống nhà hàng, cà phê trên không của Charm Diamond chính là điểm đến lý tưởng cho những cuộc hẹn hò, buổi tiệc tùng sôi nổi hay đơn giản là nơi xả stress hiệu quả. Bên cạnh đó, tiện ích "tầm cao" của Charm Diamond còn có sky garden - không gian xanh mướt trên tầng thượng, nơi lui tới thường xuyên của các cư dân năng động, quan tâm đến sức khỏe với các bài tập yoga, chạy bộ…

Charm Diamond còn xây dựng khu Kidzone trên không với vô số trò chơi, đem đến cho con trẻ những trải nghiệm mới lạ, bổ ích. Kiến trúc Kidzone mô phỏng khu vườn trong các câu chuyện cổ tích, tại đây các em nhỏ có thể vui chơi nhảy múa, tham gia các sinh hoạt đội nhóm…

Nhắc đến tiện ích Charm Diamond không thể thiếu không gian xanh - "điều kiện cần" để định vị một khu căn hộ cao cấp. Nằm giữa hai công viên rộng 5.000m² là một trong những yếu tố giúp dự án hút khách hàng mua với mục đích an cư. Không gian xanh bao bọc tòa tháp, điều hòa không khí và kiến tạo cảnh quan xanh, trong lành.

Sảnh tiếp đón, phòng chờ, thang máy… được thiết kế sang trọng và bố trí nhiều camera an ninh để đảm bảo an ninh cho khu căn hộ. Đặc biệt Charm Diamond cũng như toàn bộ khu phức hợp Charm City còn ôm trọn Vincom Dĩ An trong lòng dự án như một tiện ích vượt trội phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân và thu hút hàng trăm ngàn lượt khách từ các nơi đổ về. Ngoài ra toàn bộ tầng 1 và 2 của tòa tháp Charm Diamond sẽ được thiết kế thành "phố hàng hiệu sành điệu" quy tụ hàng loạt thương hiệu thời trang, ẩm thực danh tiếng.

Có thể nói, hệ tiện ích mang đến giá trị kép, vừa có chức năng phục vụ cư dân lại vừa tô điểm cho cảnh quan nội khu thêm ấn tượng và góp phần nâng tầm phong cách sống toàn khu vực. Cùng với chiều cao và kiến trúc nổi bật, Charm Diamond là hình mẫu "chuẩn chỉnh" cho một khu căn hộ cao cấp với cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại. Dự án không chỉ phù hợp với diện mạo đô thị năng động mà còn đáp ứng kỳ vọng trở thành biểu tượng của thành phố trẻ Dĩ An.