Charm Resort Hồ Tràm tăng trải nghiệm bằng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng tích hợp

Wellness Tourism - nơi nuôi dưỡng thanh tâm trí

Wellness Tourism (du lịch nghỉ dưỡng) đang là xu hướng du lịch rất được ưa chuộng hiện nay, mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe với sự kết hợp giữa healthy - sức khỏe thể chất và spiritual - sức khỏe tinh thần, mang đến du khách những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu và toàn diện nhất.

Theo Viện Nghiên cứu sức khỏe toàn cầu (GWI), hiện nay có 2 loại khách du lịch wellness bao gồm: Du khách chăm sóc sức khỏe ban đầu, đây là nhóm du khách có chuyến đi hoặc lựa chọn điểm đến với mục đích cải thiện sức khỏe; thứ 2, nhóm khác chăm sóc sức khỏe thứ cấp: khách du lịch tìm cách duy trì hoặc cải thiện sức khỏe cá nhân khi đang đi du lịch với mục đích giải trí, tham quan hoặc kinh doanh. Với mỗi tệp khách này, cần có những dịch vụ nghỉ dưỡng riêng biệt để phục vụ nhu cầu khác nhau.

Việt Nam là quốc gia giàu tiềm năng phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng

Việt Nam là quốc gia được nhiều chuyên trang du lịch nổi tiếng đánh giá là quốc gia giàu tiềm năng phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa giúp Việt Nam sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Bằng chứng như Hà Nội, Hội An được xếp vào top 10 điểm đến tại châu Á năm 2021 do Tripadvisor bình chọn hay cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu được CNNGo bình chọn là cung đường biển đẹp bậc nhất hành tinh.

Hiện nay, Việt Nam đã có nhiều khu nghỉ dưỡng, resort phát triển các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên đa phần nằm ở mức độ trải nghiệm, chưa tạo được tác động sâu sắc và lâu dài cho sức khỏe du khách. Đặc biệt với giới thượng lưu, luôn đặt ra những yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.

Hiểu được nhu cầu đó, Charm Group phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe, giải trí quốc tế hàng đầu miền Nam quy mô 50 hecta trên cung đường biển triệu USD Hồ Tràm. Dự án thể hiện hướng đi khác biệt của Charm Group khi tiên phong phát triển dòng sản phẩm nghỉ dưỡng thiên về sức khỏe tại Hồ Tràm.

Charm Resort Hồ Tràm: Nối dài trải nghiệm

Định vị trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho giới chuyên gia, chủ đầu tư bắt tay cùng những thương hiệu hàng đầu thế giới trong ngành wellness trên toàn cầu là Goco Hospitality, cùng thương hiệu Goco Spa xây dựng mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng, kết hợp trung tâm trị liệu sức khỏe chuẩn quốc tế.



Wellness Center rộng 5.000 m² sẽ được Goco Spa vận hành tại Charm Resort Hồ Tràm

Một Wellness Center rộng 5.000 m² sẽ được Goco Spa vận hành tại phân khu The Six Premier - Charm Resort Hồ Tràm. Các liệu trình được nghiên cứu bởi những chuyên gia hàng đầu với 6 giá trị nền tảng bao gồm: thư giãn, làm tươi mới, chống lão hóa, tận hưởng niềm vui, hồi phục những tổn thương, năng lượng tích cực cuộc sống giúp phục hồi phục "thân - tâm - trí" toàn diện cho du khách.

Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành vận hành và khai thác dịch vụ lưu trú, đa phần du khách sẽ đến Hồ Tràm nghỉ dưỡng trong 2 ngày 1 đêm vào thời gian cuối tuần. Tuy nhiên, khi có các liệu trình wellness chuyên sâu với thời hạn điều trị 3-14 ngày liên tiếp hoặc kéo dài theo định kỳ tháng/quý/năm khiến du khách sẽ lưu trú trong thời gian dài hơn và tăng tỷ lệ quay lại của khách cũ.

Kết hợp với đó, khi tăng thời gian lưu trú, nhu cầu sử dụng các dịch vụ đi kèm sẽ gia tăng. Charm Resort Hồ Tràm tích hợp hệ thống tiện ích đi kèm hoàn thiện. Chuỗi nhà hàng thực dưỡng cao cấp sẽ là sự kết hợp tuyệt vời cùng lộ trình trị liệu sức khỏe chuyên sâu từ Goco Spa, tạo nên bộ "combo" thanh lọc, tái tạo từ bên trong.

Quảng trường nhạc nước tại phân khu The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm

Chưa hết, Charm Resort Hồ Tràm cũng triển khai chuỗi tiện ích đêm đồng bộ, cùng thiên đường thể thao biển sôi động đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách trong thời gian nghỉ dưỡng.

"Việc tập trung đầu tư hệ thống Wellness tại Charm Resort Hồ Tràm là hướng đi khác biệt mà Charm Group hướng tới, không chỉ bắt kịp xu hướng wellness tourism mà còn nâng tầm để nơi đây trở thành biểu tượng wellness investment, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mang đến tiềm năng phát triển tốt hơn, mở ra bài toán kinh doanh đa dạng, gia tăng giá trị bất động sản cùng khả năng khai thác lưu trú, kinh doanh thương mại lý tưởng", đại diện Charm Group chia sẻ.

Hiện tại, Charm Resort Hồ Tràm đang được giới thiệu ra thị trường các dòng sản phẩm "đậm chất nghỉ dưỡng" với chính sách ưu việt. Tại phân khu The Six Premier, chủ đầu tư chia sẻ lợi nhuận 90-10 bao gồm các dịch vụ thuộc Fnb và Goco Spa; cam kết lợi nhuận tối thiểu 19,5% trong 3 năm đầu; tặng gói sử dụng dịch vụ Goco Spa lên đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, tòa tháp Sophia thuộc phân khu The Sea Class, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10% đến khi nhận nhà; tặng ngay gói sử dụng dịch vụ spa Jjim Jil Bang lên đến 200 triệu đồng.