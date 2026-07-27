Chất lượng đào tạo ở DTU được bảo chứng bởi chương trình 'nhập khẩu', kiểm định ABET, TedQual

Đây là những yếu tố góp phần định vị uy tín đào tạo của DTU, đồng thời mang đến cho người học chương trình học đạt chuẩn quốc tế và lợi thế cạnh tranh trong môi trường nghề nghiệp toàn cầu.

6 chương trình đạt kiểm định ABET và 2 chương trình đạt kiểm định UN Tourism TedQual

Chương trình Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng DTU đạt kiểm định ABET 2025

Là một trong 2 trường đại học có số lượng chương trình đạt kiểm định ABET nhiều nhất tại Việt Nam, ĐH Duy Tân hiện có 6 chương trình được ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ công nhận đạt chuẩn, cụ thể gồm:

Công nghệ thực phẩm, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ (ETAC) công nhận kiểm định tháng 8.2025

Công nghệ kỹ thuật Xây dựng, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ (ETAC) công nhận kiểm định tháng 8.2025

Kỹ thuật mạng, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Máy tính ABET (CAC) công nhận kiểm định từ tháng 8.2019

Hệ thống thông tin quản lý, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Máy tính ABET (CAC) công nhận kiểm định từ tháng 8.2019

Kỹ thuật điện - điện tử, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Kỹ thuật ABET (EAC) công nhận kiểm định từ tháng 8.2020

Kỹ thuật phần mềm, được Hội đồng Kiểm định các Chương trình Kỹ thuật ABET (EAC) công nhận kiểm định từ tháng 8.2021

Khác với cách đánh giá và công nhận theo cấp độ đáp ứng từ 1 - 7 (bởi AUN-QA giữa các trường đại học ASEAN hay kiểm định trong nước), để được ABET công nhận đạt kiểm định, các chương trình đào tạo cần đáp ứng các tiêu chí khắt khe và độc lập theo yêu cầu của ABET. Nếu có bất kỳ một tiêu chí nào thuộc chương trình đào tạo không đáp ứng theo yêu cầu của ABET, chương trình đó xem như không đạt kiểm định hoặc chỉ có thể được xem xét công nhận có điều kiện tạm thời ở mức độ tối đa là 2 năm.

Toàn cảnh đợt kiểm định ABET cho chương trình Công nghệ thực phẩm và Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2024

Đào tạo Du lịch của ĐH Duy Tân cũng một lần nữa khẳng định uy tín và chất lượng giảng dạy khi tiếp tục đạt chứng nhận UN World Tourism Organization (UNWTO hay UN Tourism) - TedQual trong đợt tái kiểm định vào tháng 5.2025, ghi nhận việc đảm bảo bền vững các tiêu chuẩn quốc tế về đào tạo, huấn luyện và gắn kết với thực tiễn của lĩnh vực Du lịch - Khách sạn.

2 chương trình đào tạo của ĐH Duy Tân gồm:

Quản trị khách sạn quốc tế

Quản trị nhà hàng quốc tế

đã được UNWTO (Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc) công nhận đạt chuẩn kiểm định với 789/845 điểm, thỏa mãn đến 93% tất cả các tiêu chí (cao hơn đợt kiểm định đầu tiên là 771/845 điểm, thỏa mãn 91.2% tất cả các tiêu chí).

Chứng nhận kiểm định UN Tourism TedQual ngành Quản trị khách sạn quốc tế và Quản trị nhà hàng quốc tế của DTU 2025 - 2028

Riêng tại Việt Nam, ĐH Duy Tân có các chương trình đào tạo đạt chứng nhận UN Tourism TedQual - bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế dành cho các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Du lịch & Dịch vụ. Dấu mốc quan trọng này mang đến cho sinh viên Duy Tân lợi thế sở hữu nền tảng kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm và học tập ở môi trường quốc tế.

Chương trình đào tạo "nhập khẩu" từ các đại học Mỹ

Ở mỗi khối ngành đào tạo, ĐH Duy Tân đều kết nối cùng các đại học top đầu của Mỹ, mang chương trình chuẩn quốc tế đến cho sinh viên.

Sinh viên thuộc khối Công nghệ thông tin được tiếp cận trực tiếp chương trình "nhập khẩu" từ ĐH Carnegie Mellon - một trong 4 trường top đầu về Công nghệ thông tin của Mỹ (theo U.S. News 2025).

Sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản trị - Dịch vụ được tiếp cận các chương trình đào của ĐH Bang Pennsylvania (PSU/PennState) - một trong 50 trường đào tạo Kinh tế - Quản trị top đầu tại Mỹ (theo U.S. News 2025).

Sinh viên khối ngành Kiến trúc - Xây dựng được tiếp nhận chương trình chuyển giao từ ĐH Bang California ở Fullerton - một trong những trường công lập top đầu bờ tây nước Mỹ về Xây dựng và Cal Poly ở San Luis Obispo - xếp trong Top 5 ở Mỹ về ngành Kiến trúc ở bậc đại học - là các chương trình tiên tiến đầu tiên trong các mảng chuyên môn này ở Đà Nẵng cũng như miền Trung Việt Nam.

Sinh viên khối ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử và Tự động hóa được tiếp cận với chương trình chất lượng từ ĐH Purdue - 1 trong 10 đại học top đầu Mỹ về các ngành Công nghệ & Kỹ thuật.

Hệ sinh thái hoàn chỉnh hỗ trợ đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại ĐH Duy Tân

Các khóa học chuẩn doanh nghiệp từ Samsung và Fore

Rất nhiều các khóa học chuyên môn của các doanh nghiệp toàn cầu đang được đặt "trạm đào tạo" tại ĐH Duy Tân, giúp sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn học tập trên giảng đường, tiêu biểu trong là:

3 khóa học của Samsung gồm:

Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT)

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

Dữ liệu lớn (Big Data)

bên cạnh thêm 1 khóa học Kỹ năng lập trình cơ bản (Coding & Programming) đang mang đến những cơ hội lớn để sinh viên Duy Tân được khám phá thêm nhiều tri thức, rèn luyện kỹ năng thực chiến trên không gian mạng và dẫn đầu làn sóng công nghệ mới ngày nay.

Samsung ký kết và tài trợ Lab Máy tính hỗ trợ đào tạo IT tại DTU

Dự án "Blue Rock" của Công ty Fore, Nhật Bản đã và đang được triển khai tại DTU qua các năm. Sinh viên theo học sẽ được Fore và Công ty cổ phần LLL (Nhật Bản) tuyển dụng vào làm tại Việt Nam với mức lương từ 1.200 - 2.200 USD/tháng. Cùng với việc được thụ hưởng nền tảng kiến thức cập nhật nhất về An toàn và An ninh Mạng, các sinh viên còn được nhận mức lương từ 400 - 800 USD/tháng ngay khi vẫn còn đang học tại DTU.

Trên 95% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp với lương khởi điểm ở top cao

Với định hướng hội nhập mạnh mẽ, ĐH Duy Tân không ngừng mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,… đồng thời duy trì bền vững các chương trình hợp tác truyền thống với các trường đại học uy tín tại Mỹ, Anh, Canada,… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Có hơn 1.600 doanh nghiệp tất cả đều sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường đào tạo các kỹ sư và chuyên gia chất lượng cao, trong đó có các ông lớn như: Samsung, Hyundai, VinFast, Microsoft, LG, Vietravel, Saigontourist, InterContinental, Vietjet,...

Kết quả đào tạo của ĐH Duy Tân đã và đang được xã hội và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, thể hiện qua tỷ lệ 95% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp. Đặc biệt, nhà trường vẫn tiếp tục đặt mục tiêu cố gắng 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và hiện nay, nhiều ngành học đã đạt được tỷ lệ này, bao gồm:

Công nghệ thông tin

Xây dựng

Kiến trúc

Môi trường

Công nghệ thực phẩm

Dấu ấn toàn cầu từ các bảng xếp hạng quốc tế

Xếp hạng quốc tế là một trong những minh chứng rõ nét cho năng lực nghiên cứu, chất lượng giảng dạy cũng như sự công nhận của cộng đồng học thuật và doanh nghiệp trên thế giới dành cho một cơ sở giáo dục. Những năm gần đây, ĐH Duy Tân hiện đã vươn lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng quốc tế uy tín:

Xếp hạng 504 Đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2027

Top 600+ Đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026

Top 100+ Đại học tốt nhất châu Á theo QS Asian University Rankings 2026

Xếp hạng 394 Các trường đại học tốt nhất toàn cầu theo U.S.News & World Report 2026

ĐH Duy Tân xếp vị trí 504 ĐH tốt nhất thế giới theo QS World Rankings 2027

Bên cạnh các bảng xếp hạng tổng thể dành cho toàn trường, thế mạnh chuyên sâu ở từng lĩnh vực chuyên ngành của ĐH Duy Tân cũng được ghi nhận bằng những bước tiến nhảy vọt, tiếp cận những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, cụ thể:

Quản trị du lịch và giải trí: Vị trí 41 thế giới (đơn vị tiên phong của Việt Nam có xếp hạng ngành nghề vào Top 50 thế giới) theo QS World University Rankings 2026

Khoa học máy tính & Hệ thống thông tin: Vị trí 144 thế giới theo QS World University Rankings 2026

Kiến trúc & Môi trường Xây dựng: Top 101 - 150 thế giới theo QS World University Rankings 2026

Kỹ thuật điện và điện tử: Top 251 - 300 thế giới theo QS World University Rankings 2026

Khoa học vật lý: Top 251 - 300 thế giới theo Times Higher Education (THE) 2026

Y tế & Sức khỏe: Top 401 - 500 thế giới theo Times Higher Education (THE) 2026

Khoa học xã hội: Top 401 - 500 thế giới theo Times Higher Education (THE) 2026

Khoa học quản lý và xã hội: Top 501 - 550 thế giới theo QS World University Rankings 2026

Những thành tích vượt trội trên các bảng xếp hạng và hệ thống kiểm định uy tín quốc tế chính là "bảo chứng vàng" cho chất lượng đào tạo toàn diện, mở ra vô vàn cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp toàn cầu cho sinh viên Duy Tân.