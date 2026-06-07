Chất lượng y tế chuẩn quốc tế trở thành 'điểm cộng' cho du lịch Việt

Tốc độ & ngôn ngữ - vượt qua rào cản trong tình huống khẩn cấp

Những ngày lưu trú tại Việt Nam của chị P.M.A (32 tuổi, Thái Lan) bất ngờ gián đoạn khi các cơn đau bụng hiện ngày càng rõ kèm cảm giác choáng váng, mệt lả. Trong lúc sức khỏe chuyển biến xấu nhanh chóng nơi đất khách, điều khiến nữ du khách lo lắng không chỉ là tình trạng sức khỏe mà còn là việc phải điều trị tại một môi trường hoàn toàn xa lạ.

"Tôi khá lo lắng vì không nghĩ mình sẽ phải nhập viện trong chuyến đi này. Mọi thứ diễn ra khá nhanh nên lúc đó tôi chỉ cố gắng giữ bình tĩnh", chị A. chia sẻ.

Năng lực cấp cứu và hỗ trợ người bệnh quốc tế đang dần trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch an toàn ẢNH: BVCC

Ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp qua hotline cấp cứu 1800 6767 từ phía khách sạn nơi nữ du khách đang lưu trú, đội cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã lập tức xuất phát. Chỉ sau ít phút, xe cấp cứu cùng ê-kíp y tế đã có mặt tại điểm đón. Sự hiện diện kịp thời của ê-kíp thông thạo tiếng Anh cùng các bước sơ cứu bài bản ngay trên xe đã giúp chị P.M.A nhanh chóng giải tỏa được rào cản ngôn ngữ và sự hoang mang ban đầu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, người bệnh nhanh chóng được tiếp nhận vào Khoa Cấp cứu và thực hiện các cận lâm sàng khẩn. Song song với quá trình hội chẩn và dự phòng các phương án xử trí, các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế liên tục hỗ trợ, trao đổi thông tin để giúp người bệnh ổn định tâm lý trong quá trình điều trị.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh gặp tình trạng xuất huyết ổ bụng do vỡ nang hoàng thể, cần can thiệp phẫu thuật khẩn. Theo BS.CKI Mai Văn Dũng, bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, đây là một hiện tượng vỡ mạch máu ở buồng trứng, tuy lành tính nhưng nếu không cầm máu kịp thời sẽ rất nguy hiểm do mất máu nhiều.

Công nghệ và chuyên môn trong xử trí cấp cứu

Theo bác sĩ Mai Văn Dũng, với các trường hợp cần can thiệp khẩn, quy trình cấp cứu được phối hợp liên tục giữa nhiều bộ phận nhằm rút ngắn thời gian xử trí. Từ khâu tiếp nhận, thực hiện cận lâm sàng, hội chẩn đến chuẩn bị phẫu thuật đều được triển khai nhanh nhằm hỗ trợ người bệnh trong "thời gian vàng".

Ca phẫu thuật được triển khai nhanh sau quá trình hội chẩn và đánh giá tình trạng người bệnh ẢNH: BVCC

Trong trường hợp của nữ du khách người Thái Lan, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi xử trí tình trạng xuất huyết ổ bụng. Phương pháp ít xâm lấn giúp hỗ trợ quá trình hồi phục và giảm thời gian theo dõi hậu phẫu cho người bệnh. Sau khoảng 1 giờ 30 phút, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sức khỏe người bệnh dần ổn định.

"Lúc mới xuống xe cấp cứu, tôi vẫn còn rất sợ vì đang ở một đất nước xa lạ. Nhưng suốt quá trình điều trị, từ bác sĩ đến điều dưỡng đều giải thích rõ ràng và chăm sóc rất tận tình, chu đáo nên tôi thấy nhẹ lòng hẳn", chị A. chia sẻ.

Hệ sinh thái hỗ trợ y tế cho người dân và du khách

Không chỉ tiếp nhận người bệnh trong nước, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn hiện cũng hỗ trợ điều trị cho nhiều khách hàng quốc tế đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam.

Hướng đến vai trò "điểm tựa an toàn" cho người dân và du khách tại khu vực Nam Sài Gòn. ẢNH: BVCC

Theo đại diện bệnh viện, hệ thống cấp cứu được duy trì 24/7 nhằm hỗ trợ xử trí nhiều tình huống khẩn cho người dân và du khách tại khu vực Nam Sài Gòn. Minh chứng rõ nét nhất là quy trình xuất xe nhanh chóng để kịp thời đón nhận những ca bệnh như chị P.M.A. Hiện tại, bệnh viện cũng đang triển khai dịch vụ hỗ trợ vận chuyển cấp cứu miễn phí trong phạm vi 10km qua hotline 1800 6767 nhằm tăng khả năng tiếp cận y tế cho người bệnh trong các tình huống nguy kịch. Bên cạnh đó, để tối ưu trải nghiệm cho khách nước ngoài, bệnh viện đẩy mạnh hệ thống đặt lịch khám online, quy trình tiếp nhận đồng bộ và mở rộng liên kết bảo lãnh viện phí với các đơn vị bảo hiểm. Điều này giúp du khách an tâm điều trị mà không phải lo lắng về các thủ tục giấy tờ phức tạp.

Khi y tế trở thành một phần của trải nghiệm du lịch

Cùng với sự phát triển của du lịch quốc tế, năng lực y tế và khả năng hỗ trợ cấp cứu đang dần trở thành một trong những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm an toàn cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở việc xử trí các tình huống khẩn cấp, hệ thống y tế đạt chuẩn quốc tế còn là điểm tựa tâm lý vững chắc cho du khách phương xa. Với việc vận hành trơn tru từ khâu xe cấp cứu đến giường bệnh, kết hợp cùng đội ngũ chuyên môn cao và dịch vụ chăm sóc toàn diện, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đang khẳng định vai trò "điểm tựa an toàn" đáng tin cậy, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.