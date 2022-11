Chật vật tuyển lao động cuối năm

Đăng tin cả tuần mới tuyển được 1 người

Là đơn vị chuyên kinh doanh máy lọc nước, máy lọc không khí, từ nay đến cuối năm, Công ty Coway đang cần tuyển khoảng 20 nhân viên kinh doanh, các vị trí trưởng, phó phòng kinh doanh.

Bà Lê Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Coway, cho biết yêu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh chỉ cần tốt nghiệp cao đẳng trở lên, không cần kinh nghiệm, doanh nghiệp sẽ bồi dưỡng đào tạo thêm. Mức thu nhập bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/tháng. Một số nhân viên làm tốt được thưởng doanh số, thưởng tháng, thưởng quý có để đạt mức 60 - 70 triệu đồng.

Dù chế độ hấp dẫn, nhưng bà Minh cho biết thời điểm này việc tuyển dụng khá khó khăn do ít lao động đi tìm việc. “Thông thường người lao động sẽ cố làm hết năm để nhận thưởng tết, chứ ít người bỏ ngang đi tìm việc. Việc tuyển dụng của chúng tôi sẽ tiếp tục cho kế hoạch sang năm 2023 để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường không chỉ tại Hà Nội mà còn mở rộng sang các tỉnh khác”, bà Lê Thị Hồng Minh chia sẻ.

Bà Lê Thị Hải Vân, Trưởng bộ phận nhân sự Công ty TNHH AEON Việt Nam, cho biết đơn vị có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40 lao động từ 18 tuổi trở lên làm việc theo giờ hoặc bán thời gian. Mức lương cơ bản từ 6 - 6,2 triệu đồng nếu làm toàn thời gian, từ 23.000 - 24.500 đồng/giờ khi làm bán thời gian. Việc tăng nguồn tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên dịp cuối năm.

Không chỉ các ngành kinh doanh, dịch vụ, các ngành nghề khác cũng khó tuyển lao động. Bà Trúc Mai, phụ trách nhân sự trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Nội, cho biết công ty cần tuyển 2 nhân viên văn phòng và 1 quản lý, song mất hơn 1 tuần mới chỉ tuyển được 1 nhân viên, còn quản lý 2 tuần vẫn chưa tuyển được. Bà Mai chia sẻ: “Tôi cũng đã hỏi kinh nghiệm tuyển dụng từ bạn bè ở các doanh nghiệp, song họ nói thời điểm này khó tuyển như nhau. Nếu như không chủ động chạy dịch vụ quảng cáo trên mạng xã hội hoặc đưa ra mức lương đãi ngộ hấp dẫn thì rất khó tuyển”.

Lý giải việc khó tuyển dụng nhân sự dịp cuối năm, bà Đỗ Thùy Linh, Giám đốc Tuyển dụng Công ty Cổ phần kết nối nhân lực Worklink VN, cho rằng do thời điểm cuối năm cũng gần với tết Nguyên đán, người lao động đều mong muốn nhận lương, thưởng tết, sau đó mới tính chuyển việc khác.

Thiếu hụt lao động ngành du lịch, dịch vụ…

Theo báo cáo về tình hình thị trường lao động năm 2022 của VietnamWorks - trang tìm kiếm việc làm trực tuyến, các ngành thiếu hụt nhân lực lớn nhất thuộc về ngành dịch vụ; bán buôn, bán lẻ; nhà hàng, khách sạn, du lịch; công nghệ thông tin; tài chính, kế toán, kiểm toán…





Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết trong tháng 11, trung tâm đã tổ chức các phiên việc làm chuyên đề dành cho lao động đi việc ở nước ngoài về nước; lao động khuyết tật và phiên việc làm trực tuyến kết nối 14 tỉnh,l... với chỉ tiêu chuyển dụng lên tới gần 20.000 người. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 11 tăng cao hơn so với các tháng trước. Việc thiếu hụt lao động là có xảy ra, song chỉ cục bộ ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

“Chúng tôi nhận thấy trên thị trường lao động Hà Nội tiếp tục xu hướng tuyển dụng liên tục đáp ứng cho nhu cầu hoạt động cuối năm. Đây cũng là quy luật chung của thị trường, do thời điểm cuối năm tập trung những những ngày lễ lớn như Noel, tết Dương lịch, tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, do yêu cầu về việc hoàn thiện các đơn hàng nên việc tuyển dụng và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp cũng có sự sôi động nhất định, số lượng tăng hơn so với những tháng trước”, ông Thành thông tin.

Ở phân khúc tuyển dụng vị trí trung và cao cấp, bà Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Văn phòng Hà Nội Công ty Adecco Việt Nam, cho hay nhu cầu tuyển các vị trí này trong ngành sản xuất đang gia tăng, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện tử, khi các tập đoàn lớn trên thế giới và nhà sản xuất phụ tùng gốc đang có xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam sau nhiều tháng gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid-19.

"Sự hỗ trợ tốt từ chính phủ, nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, chi phí lao động cạnh tranh, ít hạn chế Covid-19, tình hình chính trị - kinh tế ổn định là một số lý do khiến Việt Nam đang dần trở thành điểm đến lý tưởng để dịch chuyển chuỗi cung ứng và mang đến cho chúng ta cơ hội trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí quản lý nhà máy, quản lý chất lượng và kỹ sư trở nên nhiều hơn, bao gồm các nhà máy mới thành lập và nhà máy đang hoạt động", bà Hà nhận xét.