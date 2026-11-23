Nhà phát triển WollyMonjac vừa phát hành Tiny 2.1, một mô hình chatbot hỏi đáp siêu nhỏ viết bằng ngôn ngữ Turbo C 2.0 dành cho hệ điều hành MS-DOS. Chương trình nhắm tới các dòng máy tính cổ 486DX và Pentium, đồng thời nằm gọn trên một chiếc đĩa mềm 1,44 MB.

Claude viết ra mô hình AI 435 KB chạy được trên máy tính MS-DOS cổ

Không phải mô hình ngôn ngữ lớn, Tiny 2.1 dùng kiến trúc transformer do Claude Fable 5.2 của Anthropic tự viết mã. Mô hình Opus 5.5 tạo dữ liệu huấn luyện gồm hơn 3.500 dữ kiện thực tế, câu xã giao ngắn và toán học. Chatbot xử lý khá tốt nội dung đã học nhưng sẽ tự 'chế' ra câu trả lời nếu gặp câu hỏi phức tạp hoặc quá dài.

Giao diện nhập lệnh DOS của mô hình AI Tiny 2.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Về mặt kỹ thuật, Tiny 2.1 có 367.000 tham số trong mạng lưới 4 lớp với chiều ẩn 96, đọc và viết từng chữ cái một. Các trọng số số nguyên 8-bit chỉ nặng khoảng 380 KB, nâng tổng dung lượng kèm chương trình lên 435 KB và cần khoảng 540 KB bộ nhớ quy ước trống để vận hành.

Giao diện phần mềm đậm chất DOS với cửa sổ lịch sử trò chuyện, màn hình theo dõi mạng nơ-ron, hộp nhập liệu "Ask Tiny" cùng dãy phím tắt F bên dưới và phản hồi bằng giọng robot qua loa PC. Người dùng có thể tải file ZIP từ GitHub để chạy trên trình giả lập MS-DOS, biên dịch lại bằng lệnh TCC -ml TINY.C hoặc tự huấn luyện theo giấy phép MIT.

Với dung lượng 435 KB, chương trình vẫn chừa lại nhiều không gian trống trên đĩa mềm 1,44 MB nếu chiếc đĩa còn hoạt động. Trải nghiệm hoài cổ này mở ra nhiều ý tưởng trình diễn độc đáo tại phòng thí nghiệm trường học, bảo tàng hay các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.