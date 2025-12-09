ChatGPT sắp 'lột xác' với GPT-5.2, quyết đáp trả Gemini

Theo các báo cáo, CEO OpenAI Sam Altman đã gửi một bản ghi nhớ khẩn cấp đến nhân viên, yêu cầu họ ưu tiên phát triển ChatGPT hơn các dự án khác. Đây được xem là lý do giúp OpenAI sớm ra mắt mô hình suy luận mới ngay trong tuần này.

Báo cáo từ The Verge cho biết, bản nâng cấp lớn cho ChatGPT mang tên GPT-5.2 có thể được phát hành ngay trong ngày 9.12. Tuy nhiên, mặc dù GPT-5.2 đã sẵn sàng, ngày phát hành chính thức vẫn chưa được xác định và có khả năng sẽ bị hoãn lại. Trước đó, The Information đã tiết lộ tên mã "Garlic" cho bản cập nhật ChatGPT sắp tới, với kiến trúc mới nhằm cạnh tranh trực tiếp Gemini 3 và Claude Opus 4.5. Garlic có thể được phát hành dưới tên gọi GPT-5.2 hoặc GPT-5.5, với thời điểm ra mắt dự kiến vào đầu năm 2026.

GPT-5.2 sẵn sàng giúp thúc đẩy sức mạnh ChatGPT ẢNH: REUTERS

Gemini 3 của Google đã gây ấn tượng mạnh với những cải tiến vượt bậc trong hiệu suất, vượt trội hơn so với các đối thủ trong nhiều bài kiểm tra AI (trí tuệ nhân tạo) quan trọng. Sau đó, Anthropic cũng đã phát hành Claude Opus 4.5 với điểm số cao. OpenAI đã phát hành các mô hình GPT-5 vào tháng 8 và cập nhật lên GPT-5.1 trước khi Gemini 3 và Opus 4.5 ra mắt. Bản ghi nhớ khẩn cấp của Altman cho thấy sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ đã tạo áp lực lớn lên OpenAI để thúc đẩy GPT-5.1.

ChatGPT sắp 'lột xác', cuộc chiến AI bước vào giai đoạn gay cấn

The Verge không xác nhận mối liên hệ giữa Garlic và GPT-5.2, nhưng cho biết OpenAI đang nỗ lực để phát hành bản nâng cấp GPT-5.2 vào cuối tháng 12. Áp lực từ các đối thủ có thể đã thúc đẩy OpenAI đẩy nhanh lịch trình phát hành. Nếu GPT-5.2 là phản hồi đầu tiên cho Gemini 3, đó có thể không phải là bản nâng cấp lớn mà The Information đã đề cập.

Hiện tại, thông tin về các tính năng mới của GPT-5.2 vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên The Verge đã chỉ ra rằng OpenAI đang tập trung vào "tốc độ, độ tin cậy và khả năng tùy chỉnh" thay vì các tính năng mới nổi bật.

‘Loạn thần AI’ vì dùng ChatGPT và các chatbot khác?

Báo cáo từ Wall Street Journal cũng đã đề cập đến bản ghi nhớ khẩn cấp của Altman, nêu rõ những cải tiến tương tự cho ChatGPT trước khi The Verge công bố ngày phát hành GPT-5.2. Mặc dù không đề cập đến tên GPT-5.2, bài báo cho biết một mô hình suy luận mới sẽ được phát hành trong tuần này hứa hẹn vượt trội hơn Gemini 3 trong nhiều tác vụ.

Về phần Garlic chưa phát hành, mô hình này hứa hẹn là sẽ mang lại những cải tiến đáng kể từ OpenAI. Công ty đã cải thiện hiệu quả tiền huấn luyện, tạo ra một mô hình nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được lượng kiến thức tương đương với các hệ thống lớn hơn. Điều này có thể giúp tăng tốc độ của chatbot và giảm chi phí tính toán. Garlic được kỳ vọng sẽ thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong các bài kiểm tra chuẩn, bao gồm cả các tác vụ lập trình.