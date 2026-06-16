Châu Á lên ngôi, Nam Mỹ và châu Âu xuống dốc sau 5 ngày World Cup 2026

Bóng đá châu Á thắng thế ở World Cup 2026?

Trước mắt là vậy, bóng đá châu Á vẫn cứ ăn mừng. Đây được xem là thành tích chưa từng có của các đại diện AFC tại World Cup từ xưa đến nay. Sau khi trải qua lượt trận đầu tiên sau 5 ngày thi đấu ở World Cup 2026, với 6/9 đại diện đều bất bại.

Các đội châu Á còn lại sắp thi đấu có Iraq gặp Na Uy (bảng I lúc 5 giờ ngày 17.6), Jordan lần đầu ra mắt World Cup gặp Áo (bảng J lúc 11 giờ ngày 17.6), và tương tự là Uzbekistan gặp Colombia (bảng K lúc 9 giờ ngày 18.6).

Nhật Bản và Hàn Quốc cùng Úc và Ả Rập Xê Út, Iran... đang phất cao ngọn cờ bóng đá châu Á đại diện của AFC tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trước đó, các đại diện châu Á như Hàn Quốc ra quân thắng CH Czech tỷ số 2-1 ở bảng A, Qatar hòa Thụy Sĩ 1-1 (bảng B), Úc thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 (bảng D), Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2 (bảng F), Ả Rập Xê Út hòa Uruguay 1-1 (bảng H) và Iran có trận hòa kịch tính trước New Zealand tỷ số 2-2 (bảng G).

Sự tiến bộ của phần lớn đại diện bóng đá châu Á ở World Cup 2026 đã được nhìn nhận, khi các đội đều có được sự đầu tư và chuẩn bị tốt nhất. Qua đó, trình độ đã tiến gần hơn so với các đối thủ từ châu Âu hay Nam Mỹ.

Đặc biệt, hai lá cờ đầu của bóng đá châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đã chứng minh đẳng cấp của họ đã ở tầm thế giới, sẵn sàng đối đầu ngang ngửa với những đội mạnh nhất mà không hề còn rụt rè như nhiều năm trước đây nữa. Minh chứng rõ nét là trận đấu Nhật Bản so kè với Hà Lan ngày 15.6, với dư âm của nó đã được các chuyên gia bóng đá hàng đầu thế giới đánh giá rất cao.

Châu Âu và Nam Mỹ, World Cup còn rất dài

Trong khi đó, 10 đại diện của bóng đá châu Âu ra quân, ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha có giá trị đội hình vượt mốc 1 tỉ USD, nhưng chỉ có trận hòa nhạt nhòa trước tân binh World Cup, Cabo Verde với tỷ số 0-0 ngày 16.6.

Đội tuyển Tây Ban Nha có giá trị đội hình vượt mốc 1 tỉ USD, nhưng chỉ có trận hòa nhạt nhòa trước tân binh World Cup, Cabo Verde Ảnh: Reuters

Bào chữa cho trận hòa như thua này, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha nói như "chữa ngượng": "Khi quả bóng không chịu vào lưới, thì điều này có thể xảy ra. Nhưng World Cup rất dài. Hãy nhớ, giải đấu này rất rất dài".

Cùng cảnh như Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ ra quân cũng chỉ hòa trước Ai Cập tỷ số 1-1 ngày 16.6. Các đội còn lại của châu Âu ra quân cũng có tỷ số hòa, còn có Bosnia, Thụy Sĩ và Hà Lan. Trong khi CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ đều thua trận, chỉ có Scotland thắng Haiti 1-0, Đức thắng Curacao 7-1 và Thụy Điển thắng Tunisia 5-1.

Uruguay theo chân Brazil là hai 'ông lớn' của bóng đá Nam Mỹ có trận ra quân World Cup 2026 không mấy suôn sẻ Ảnh: Reuters

Với các đại diện của Nam Mỹ còn xuống dốc hơn, 4/6 đội ra quân chưa có đội nào giành chiến thắng.

Paraguay thua đậm đội đồng chủ nhà Mỹ tỷ số choáng váng 1-4, Ecuador thua Bờ Biển Ngà tỷ số 0-1. Trong khi hai "ông lớn" gồm Brazil hòa mướt mồ hôi trước Ma Rốc tỷ số 1-1, và Uruguay cũng vô cùng vất vả mới gỡ hòa trước Ả Rập Xê Út tỷ số 1-1 nhờ bàn thắng của Araujo ghi phút 80.

Bóng đá Nam Mỹ sẽ hy vọng vào đội đương kim vô địch Argentina ra quân gặp Algeria (lúc 8 giờ ngày 17.6), và Colombia gặp Uzbekistan lúc 9 giờ ngày 18.6, để cứu vãn danh dự cho màn ra quân ở World Cup 2026 tính đến nay (16.6) vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì.