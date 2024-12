Châu Âu cảnh giác an ninh dịp Giáng sinh

Đức siết an ninh

Ngay sau vụ tấn công, lãnh đạo một số địa phương tại Đức đã có động thái trấn an người dân rằng các khu chợ vẫn an toàn. Người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann ngày 21.12 cho biết chính quyền sẽ tăng cường an ninh tại các khu chợ Giáng sinh, theo Đài Ntv. Tại bang Bắc Rhine-Westphalia, người phụ trách nội vụ bang Herbert Reul nhấn mạnh các biện pháp an ninh sẽ được điều chỉnh nếu cần thiết, đồng thời nêu thêm rằng hiện chưa có dấu hiệu đe dọa cụ thể. Một số khu vực khác ở Đức cũng có động thái đánh giá an ninh tương tự.

Người dân đặt hoa và nến tưởng niệm nạn nhân tại khu chợ Giáng sinh Magdeburg ngày 21.12 ẢNH: REUTERS

Vụ đâm xe vào khu chợ ở TP.Magdeburg (Đức) ngày 20.12 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an ninh cho những sự kiện công cộng, đặc biệt với nhiều hoạt động diễn ra trong dịp Giáng sinh. Vụ việc gợi lại ký ức đau thương của người Đức cách đây 8 năm, khi một người lao xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin khiến 13 người chết. Kể từ đó, biện pháp an ninh tại các khu chợ đã được tăng cường trong những năm qua. Cảnh sát đã triển khai nhiều sĩ quan mặc đồng phục và thường phục hơn, dựng rào chắn ô tô, lắp đặt camera an ninh và phong tỏa các khu vực dành riêng cho người đi bộ. Các cơ quan tình báo cũng tăng cường giám sát, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với phía quản lý di trú.

Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 20.12 cho thấy hành lang an ninh đã xuất hiện lỗ hổng. Trưởng phòng công tố Magdeburg, ông Horst Walter Nopens cho biết kẻ tấn công đã vượt qua các chốt an ninh và sử dụng khoảng trống dành cho xe cứu thương để lao xe vào chợ. Giáo sư Peter Neumann (Đại học King's College London - Anh), nhận định với tờ The New York Times: "Điều này sẽ tạo nên một cuộc tranh luận tại Đức. Vụ việc vừa qua đã cho thấy có mắt xích nào đó không hiệu quả".

Các nước báo động

Ngay sau vụ việc tại Đức, cảnh sát CH Czech thông báo tăng cường an ninh cho các khu chợ Giáng sinh, bao gồm gia tăng lắp đặt rào chắn bê tông ở thủ đô Prague. Bộ trưởng Nội vụ CH Czech Vit Rakusan trấn an chưa phát hiện dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng và chính quyền sẽ triển khai thêm cảnh sát tuần tra quanh những mục tiêu dễ bị tấn công.

Trong khi đó, ban quản lý khu chợ Giáng sinh Frankfurt ở TP.Birmingham, một trong những khu chợ lớn nhất tại Anh dịp lễ này, cho biết đã đánh giá lại hoạt động an ninh sau vụ việc ở Đức, theo báo Wandsworth Times. Giới chức địa phương cho hay chợ Frankfurt có hệ thống an ninh chặt chẽ, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, gồm cảnh sát và lực lượng chống khủng bố, đồng thời các quan chức sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác.

Giới chức Áo cũng thông báo tăng cường an ninh, với trọng tâm là bảo vệ các khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Vienna và những khu vực lân cận. Tương tự, cảnh sát Luxembourg cho biết đang theo dõi sát sao tình hình tại Đức và chỉ thị các đơn vị đánh giá tình hình an ninh ở những khu vực tổ chức lễ hội. Ngoài châu Âu, cảnh sát TP.New York (Mỹ) thông báo điều động thêm nguồn lực đến những khu chợ Giáng sinh như một biện pháp phòng ngừa, Đài NBC đưa tin.