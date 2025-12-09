Châu Âu họp khẩn, thảo luận đề xuất hòa bình cho Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chào đón người đồng cấp từ Berlin, Paris và Kyiv đến để xem xét các đề xuất của Mỹ, theo đó Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ trong khuôn khổ của một thỏa thuận hòa bình.

Một danh sách các đề xuất của Mỹ bị rò rỉ vào tháng trước đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại vì cho rằng đã thỏa mãn các yêu cầu của Nga ở nhiều mức độ.

Ông Starmer tuyên bố: "Chúng tôi đứng về phía Ukraine. Và nếu có ngừng bắn, thì đó phải là một lệnh ngừng bắn công bằng và lâu dài".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8.12 cho biết Ukraine, châu Âu và Mỹ cần phải sát cánh bên nhau để đảm bảo chấm dứt xung đột.

"...Tôi nghĩ rằng sự đoàn kết, giữa châu Âu và Ukraine, và cả sự đoàn kết giữa châu Âu, Ukraine và Mỹ là điều mà chúng ta không thể đạt được nếu thiếu Mỹ", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái sang) trò chuyện bên ngoài số 10 phố Downing sau một cuộc họp tại London, Anh hôm 8.12

ẢNH: REUTERS

Nhưng Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng đề xuất của Mỹ không hoàn hảo và nhấn mạnh rằng cái giá đối với Ukraine và châu Âu là rất lớn: "Tất cả chúng ta đều biết rằng vận mệnh của đất nước này là vận mệnh của châu Âu. Đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây... Tôi hoài nghi về một số chi tiết trong các tài liệu đến từ phía Mỹ, nhưng chúng ta phải thảo luận về chúng".

Sự hoài nghi đó kéo dài từ phố Downing đến tiền tuyến ở Donetsk.

Tại thành phố Kostiantynivka, các binh sĩ Ukraine di chuyển từ lưới chống máy bay không người lái đến những ngôi nhà đổ nát, cố gắng tránh khỏi tầm quan sát của máy bay không người lái (UAV) Nga.

Ukraine đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Quân đội Nga đang từng bước tiến lên ở phía đông, và nhiều thành phố, thị trấn của Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện kéo dài hàng giờ khi Nga đẩy mạnh tấn công lưới điện và cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Các quan chức Mỹ cho biết đang trong giai đoạn cuối để đạt được thỏa thuận.

Nhưng cho đến nay vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy Ukraine hoặc Nga sẵn sàng ký kết thỏa thuận khung do nhóm đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo.

Một yêu cầu then chốt từ Kyiv là bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga cũng phải bao gồm các đảm bảo an ninh từ phương Tây để ngăn Moscow tấn công trở lại. Washington cho đến nay đã bác bỏ điều đó.

Binh sĩ Dmytro (32 tuổi) nói: "Tôi nghĩ Nga sẽ không dừng lại vì từng có các đảm bảo an ninh được ký kết vào những năm 1990".

"Khi đó Nga đã đưa ra cho chúng tôi những đảm bảo an ninh. Và bây giờ, nếu chúng tôi rời đi, họ sẽ muốn kiểm soát thêm ngày càng nhiều lãnh thổ", ông Dmytro nói.

Các Kostiantynivka khoảng 50 km về phía đông bắc là Pokrovsk, thành phố mà Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn chiếm được vào tuần trước.

Ukraine bác bỏ thông tin này và nói rằng vẫn kiểm soát phần phía bắc của thành phố.

Dmytro cho biết ông không có ý định từ bỏ mà không chiến đấu.