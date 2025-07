Châu Âu thiếu máy điều hòa giữa nắng nóng khắc nghiệt

Nguy cơ từ hiện tượng "đảo nhiệt đô thị"

AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đã dẫn đến những đợt nắng nóng ở tần suất thường xuyên hơn, kéo dài hơn và khốc liệt hơn. "Ảnh hưởng của cái nóng đối với sức khỏe con người đặc biệt càng nghiêm trọng hơn do hậu quả của hiện tượng đảo nhiệt đô thị", theo WMO. Tổ chức này giải thích "đảo nhiệt đô thị" là thuật ngữ chỉ tình trạng môi trường ở thành phố nóng hơn đáng kể so với các vùng nông thôn, do đô thị có quá nhiều bề mặt bê tông, các tòa nhà, phương tiện đi lại và các nguồn phát nhiệt. Lượng nhiệt bổ sung này làm gia tăng tình trạng căng thẳng nhiệt và có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn trong các đợt nắng nóng.