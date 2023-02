Châu Bùi cá tính trong thiết kế của Phan Đăng Hoàng tại Milan Fashion Week 2023

Phan Đăng Hoàng được đánh giá là một trong những nhân tố tiềm năng của thời trang Việt. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Ý, chàng trai sinh năm 2000 đã ra mắt thương hiệu riêng tại Milan, xuất hiện trên tạp chí Vogue Ý, lọt top 5 nhà thiết kế trẻ trong dự án We are made in Italy năm 2022. Quý bà quyền lực Anna Wintour cũng từng gặp gỡ và khen ngợi tư duy thời trang của Phan Đăng Hoàng. Năm nay, Phan Đăng Hoàng tiếp tục ghi dấu ấn khi tổ chức ra mắt bộ sưu tập mới ngay trong khuôn khổ Milan Fashion Week Thu - Đông 2023