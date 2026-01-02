Chậu bưởi Diễn chơi tết được rao giá 288 triệu đồng

Chậu bưởi Diễn nói trên là một trong những tác phẩm độc đáo nhất mà nhà vườn Hoàn TKS (xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) giới thiệu. Chủ nhà vườn là kiến trúc sư Phạm Văn Hoàn.

Chậu bưởi Diễn giống như chiếc thuyền buồm lướt sóng được rao bán 288 triệu đồng ẢNH: NVCC

Nhiều năm nay, anh Hoàn nổi tiếng trong giới kinh doanh cây cảnh với nhiều tác phẩm độc đáo, lạ mắt tung ra thị trường trong dịp tết Nguyên đán hàng năm.

Theo anh Hoàn, chậu được thiết kế theo hình cánh buồm chiều dài 6,5 m, rộng 2,2 m, cao 3,6 m và nặng trên 12 tấn. Bên trên chậu trồng 3 gốc bưởi Diễn, mỗi gốc trên 20 năm tuổi. Năm nay, 3 cây bưởi Diễn này có tổng cộng gần 500 quả. Chậu cũng được thiết kế với nhiều tiểu cảnh, hồ nước, hòn non bộ... như một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

"Chậu cây này giống như chiếc thuyền đang lướt sóng. Những trái bưởi vàng ruộm tượng trưng cho tài lộc sẽ mang may mắn, thành công cho chủ nhân sở hữu nó", anh Hoàn nói.

Cũng theo anh Hoàn, đây là thời điểm khách hàng săn hàng đẹp để biếu, tặng, nên những chậu cây cảnh độc, lạ, đẹp được quan tâm. Trước đó, anh Hoàn đã bán một chậu quýt dáng "ngũ phúc quần tụ" giá 180 triệu đồng cho khách hàng ở Hải Phòng.

Chậu quýt chu sa được một vị khách Hải Phòng mua với giá 180 triệu đồng ẢNH: T.H

Dịp tết năm nay, anh Hoàn chuẩn bị 100 chậu cây cảnh để bán ra thị trường, khoảng một nửa số cây đã có khách đặt mua.

"Cây cảnh đẹp, độc, lạ năm nay không nhiều. Khách mua chủ yếu để đi biếu, tặng, hoặc là những đại gia có nhu cầu chơi sớm, mua về để trưng tại văn phòng doanh nghiệp, biệt thự... phân khúc này đang giao dịch rất sôi động", anh Hoàn nói.

Cây chanh đào đỏ độc, lạ có gần 1.000 quả được rao bán với giá trên 50 triệu đồng tại nhà vườn anh Hoàn ẢNH: PHAN HẬU

Có nhiều năm chuyên trồng cây ngũ quả (ghép nhiều loại quả), bưởi bon sai, ông Lê Đức Giáp, chủ vườn ở thôn Bãi, xã Bình Minh (Hà Nội), cho biết, dù tết Dương lịch và tết Nguyên đán cách khá xa. Nhưng gần 1 tháng nay, nhà vườn này đã đón nhiều khách đến xem cây. Đến nay, ông Giáp đã bán 6 chậu cây, giá cao nhất 14 triệu đồng.

Cũng theo ông Giáp, thời tiết năm nay diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến cây cảnh. Nếu không chăm sóc tốt, cây, quả sẽ xấu hơn mọi năm.

Các nhà vườn Hưng Yên sáng tạo nhiều mẫu bưởi Diễn độc lạ ẢNH: PHAN HẬU

"Dự báo dòng cây ngũ quả sẽ sớm hết hàng vì không nhiều mà người chơi lại đông", ông Giáp nói và cho biết, ngoài phân khúc cao cấp giá trên 10 triệu, nhà vườn này cũng làm nhiều sản phẩm chỉ vài triệu đồng để tiếp cận khách hàng tốt hơn.

Khách tham quan hào hứng chụp ảnh với những chậu quất trong bộ sưu tập "kim huyền quất" tại nhà vườn Xuân Lộc (Hà Nội) ẢNH: THU TRANG

Tại Hà Nội, bà Ngô Thu Trang, chủ vườn quất Xuân Lộc, làng nghề quất Tứ Liên, cho biết ngoài quất uốn hình con ngựa, phù hợp với năm Bính Ngọ, nhà vườn này cũng có sản phẩm mới mang tên "kim huyền quất".

Theo giải thích của bà Trang, "kim" là giá trị cốt lõi, vàng ngọc, tài sản, thành quả được tạo dựng qua thời gian; "huyền" là chiều sâu và sự bền vững, tượng trưng tài lộc, sinh trưởng ổn định và vững chắc. Quả quất tròn, đều, sắc vàng ấm, tượng trưng cho sự viên mãn, sự ổn định và an yên trong gia đạo.

Đây là những cây quất được tuyển chọn rất kỹ với dáng nhẹ, cành rủ tự nhiên như lộc giáng, phù hợp với đại sảnh, phòng khách biệt thự, văn phòng điều hành hoặc không gian tiếp khách cao cấp.

"Giá bán mỗi cây kim huyền quất từ 16 - 22 triệu đồng, nhưng hiện nay nhà vườn chỉ còn lại vài cây", bà Trang nói.