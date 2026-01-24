Chậu bưởi Diễn nặng 10 tấn, giá hơn 200 triệu được đại gia thuê về chơi tết

Những năm gần đây, thị trường cây cảnh tết ngày càng chuộng những tác phẩm độc, lạ mang giá trị nghệ thuật cao. Chính vì vậy, năm nay, các nhà vườn tại xã Văn Giang (Hưng Yên) tung ra nhiều sản phẩm lạ mắt, với giá tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một trong những sản phẩm đó là gốc bưởi cổ thụ được đặt trên chiếc chậu khổng lồ mang hình tượng "cuốn thư" do anh Phạm Văn Hoàn (xã Văn Giang) chế tác.

Chậu bưởi cổ thụ mang hình tượng "cuốn thư" ẢNH: HUY HẬU

Chia sẻ với Thanh Niên về tác phẩm này, anh Hoàn cho biết, "cuốn thư" được thể hiện bằng hình khối, đường nét của nghệ thuật điêu khắc. "Cuốn thư" là một hình ảnh quen thuộc trong văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân năm mới, bên trong thường được viết bởi những câu từ đẹp hàm ý một năm mới tốt đẹp, may mắn, tươi mới, mang giá trị năm mới khởi sắc, tài lộc.

"Chính vì vậy, tôi đã ấp ủ ý tưởng và hoàn thành tác phẩm này trong nhiều năm. Với tác phẩm này, tôi không thể hiện bằng chữ mà bằng ngôn ngữ của hình khối nghệ thuật”, anh Hoàn nói.

Theo anh Hoàn, trung tâm tác phẩm là cây bưởi gốc cổ thụ khoảng hơn 50 năm tuổi, vanh gốc rộng hơn 100 cm, xòe tán lớn, giữ vai trò chủ đạo trong toàn bộ bố cục. Điều đặc biệt, gốc bưởi cũng có cấu trúc hiếm gặp với 3 thân chính, phát triển lên 4 - 5 thân, dáng thế cân đối, khỏe khoắn, giúp cây phát triển ra hàng trăm quả bưởi chín vàng, đều.

Hàng trăm quả bưởi được ra tự nhiên, cạnh đó, chủ vườn ghép thêm một số quả bưởi đỏ tạo điểm nhấn cho cây bưởi ẢNH: HUY HẬU

Bao quanh thân bưởi là hệ thống cây quýt uốn cuốn, tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn kết, hòa thuận trong gia đình. Ngoài ra, tác phẩm còn kết hợp gỗ lũa nguyên khối dài hơn 3 m, đại diện cho giá trị của thời gian, sự bền bỉ và trường tồn. Các chi tiết này được sắp đặt khéo léo, tạo nên bố cục liền mạch, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Chủ vườn cho biết, một điểm nhấn khác của tác phẩm chính là chiếc chậu tượng trưng cho hình tượng "cuốn thư". Chậu được đắp tay thủ công 100%, chạm khắc nhiều họa tiết mang ý nghĩa ngày tết, ngày xuân. Trên chậu xuất hiện các chi tiết tượng trưng cho sự phát tài, thịnh vượng như kim cương, thỏi vàng, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới sung túc, khởi sắc.

Cây quýt được uốn trên thân gỗ lũa ẢNH: HUY HẬU

"Tôi mong muốn người sở hữu tác phẩm sẽ có một cuộc sống viên mãn, gia đình đoàn kết, hòa thuận, tiền tài đong đầy, làm ăn thuận buồm xuôi gió, thịnh vượng lâu dài", anh Hoàn nhấn mạnh.

Để tạo nên tác phẩm này, anh Hoàn tiết lộ đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức và trí tuệ. Những gốc bưởi cổ thụ rất khó tìm ở vùng đồng bằng, chủ yếu anh phải lặn lội lên vùng núi cao săn tìm và mua của người dân. Sau khi mua về, cây được trồng dưới đất rồi chuyển lên chậu nuôi dưỡng hơn 3 năm. Gốc bưởi chua ban đầu được ghép mắt bưởi Diễn, sau đó tiếp tục chăm sóc thêm khoảng 1 năm để cây ra hoa, đậu quả đồng đều.

Tổng trọng lượng của chậu cây khoảng 10 tấn ẢNH: HUY HẬU

Anh Hoàn tiết lộ, tác phẩm được một khách hàng ở Quảng Ninh thuê với giá 160 triệu đồng (nếu bán đứt giá trên 200 triệu đồng). "Khách mua là người có điều kiện, sở hữu biệt thự sân vườn rộng ở Quảng Ninh nên tác phẩm rất hợp khi trưng bày trong không gian đó", anh Hoàn nói.

Chủ vườn cho biết thêm, tổng trọng lượng của chậu cây khoảng 10 tấn, dự kiến sẽ được chuyển đi trong 1 tuần nữa bằng xe cẩu 120 tấn.