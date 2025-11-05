Cháu gái danh ca Giao Linh sau đổ vỡ

Amy Lê Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân bộ ảnh nghệ thuật với áo dài truyền thống do nhiếp ảnh gia Thái Nhàn thực hiện. Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn nổi tiếng với phong cách chụp ảnh chân dung cổ điển, đặc biệt là với áo dài, từng chụp cho nhiều diễn viên, người mẫu nổi tiếng như Diễm Hương, Trịnh Kim Chi, Việt Trinh, Thanh Thúy... những năm 1990. "Tôi may mắn được anh chụp cho mình nhiều bộ ảnh quý như một cách lưu giữ thanh xuân, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của một đời người", cô chia sẻ.

Giao Linh là cô ruột của mẹ Amy Lê Anh. Bà là người chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong con đường nghệ thuật để cháu gái có thể lựa chọn tốt hơn Ảnh: NVCC

Ở tuổi 41, cháu gái "giọng ca sầu muộn" vẫn giữ nhan sắc mặn mà sắc sảo như thời hoạt động sôi nổi trên các sân khấu phòng trà. Cô cho biết sự trẻ trung có thể đến từ việc học Phật pháp, để tâm hồn được thanh tịnh và an lạc. "Có lẽ nhờ thân tâm an lạc nên cuộc sống của tôi cũng bình yên, không sóng gió. Có lẽ nhờ tinh thần luôn lạc quan, hoan hỷ trước mọi chuyển xoay của cuộc sống thường ngày mà tôi giữ được nhan sắc tươi trẻ chăng?", Amy Lê Anh chia sẻ. Khoảng bốn năm trở lại đây, việc tìm được con đường tu tập đã giúp cô chấp nhận được tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, trở nên nhẫn hơn, bớt nóng hơn, nhìn sự việc đa chiều và tích cực hơn, từ đó giải quyết được nhiều mâu thuẫn bên trong và bên ngoài.

Với sự nghiệp nghệ thuật, Amy Lê Anh từng đoạt Huy chương bạc Tiếng hát phát thanh của Đài VOH năm 2004 và lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy khi tham gia nhiều phim như Phượng khấu, Bánh bèo hữu dụng, Kỳ án chốn hậu cung... Bên cạnh đó, cô còn 2 lần đoạt vương miện tại các cuộc thi nhan sắc là Hoa hậu áo dài Việt Nam - Paris 2016 và Hoa hậu đại sứ quý bà Việt Nam toàn cầu 2017.

Cuộc sống hiện tại của Amy Lê Anh sau biến cố

Amy Lê Anh trong bộ ảnh nghệ thuật với áo dài truyền thống do nhiếp ảnh gia Thái Nhàn thực hiện Ảnh: THÁI NHÀN

Mới đây, cô gây bất ngờ khi quyết định đi làm "nhân viên văn phòng" sau cả một chặng đường dài hoạt động tự do, một quyết định được xem là khá bất ngờ sau nhiều biến cố. Sao nữ 8X thẳng thắn chia sẻ rằng quyết định này đến sau khi cô đã trải qua "quá nhiều thất bại đau thương, những mất mát phải trả bằng máu".

Trong hơn 10 năm tạo dựng sự nghiệp kinh doanh, nữ ca sĩ đã đặt để rất nhiều ước mơ, hoài bão, nhưng kết quả là thất bại quá nhiều về mặt tài chính. "Có những lúc tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi, phải kết thúc trong sự nợ nần, áp lực. Có những khi túng quẫn đến nỗi tôi nghĩ đến việc kết thúc cả sự sống. Tôi đã trả bằng máu và cả nước mắt", người đẹp tâm sự.

Hiện Amy Lê Anh đã tìm được bến đỗ đời mình, vẫn tích cực đi làm để xử lý hậu quả tài chính từ những thất bại trước. Bên cạnh đó, cô cũng chuyển hướng từ ca sĩ phòng trà sang làm nhân viên văn phòng Ảnh: THÁI NHÀN

Xuất thân là nghệ sĩ, khi bước vào con đường kinh doanh, cháu gái Giao Linh thừa nhận mình thiếu kiến thức điều hành, sắp xếp bộ máy tổ chức nên đã "ngã ngựa". Hiện tại, việc đi làm nhân viên văn phòng với áp lực KPI đã mang lại một lối sống mới mẻ cho cô. "Ngày trước mình tự do thì giờ cuộc sống có nề nếp, khuôn khổ, cảm thấy trưởng thành hơn và có động lực hơn", cô nói. Việc phải đối diện và vượt qua KPI giúp cô không bị động như trước, buộc phải kiên trì và vượt qua giới hạn của bản thân. Những khó khăn khi hoạt động ở nước ngoài cũng dạy cô phải tự lực, không như ở Việt Nam có thể có những dịch vụ riêng. Nhờ những danh hiệu đạt được, Amy Lê Anh có thêm niềm tin và động lực, không cho phép bản thân đi lùi.

Hiện tại, cô vẫn đang xử lý hậu quả tài chính từ những thất bại trước đây bằng cách tập trung phát triển bản thân và đi làm để bù đắp, không vay nợ. Cô tin rằng: "Sông có khúc, người có lúc. Khi mình mất hết tất cả, mình mới biết mình có gì. Quan trọng là mình phải kiên trì đi hết đoạn đường mình muốn thì mới thấy lối ra ở đâu".

Bên cạnh sự nghiệp mới, cuộc sống riêng của Amy Lê Anh cũng đã tìm được bến đỗ an yên sau nhiều thăng trầm, làm nguồn động lực cho cô tiếp tục niềm đam mê nghệ thuật. Sắp tới, người đẹp 8X tổ chức chương trình mới tại Nga (diễn ra từ ngày 15 - 20.12.2025 tại hai thành phố Moscow và Saint Petersburg), có sự góp mặt của danh ca Giao Linh cùng nhiều nghệ sĩ, nhằm giao lưu văn hóa cho kiều bào Việt tại hải ngoại.