Châu Khải Phong đón tin vui sau khi công khai chuyện tình cảm

Sau 3 tuần ra mắt, MV Bên ấy em có ai rồi do Châu Khải Phong kết hợp cùng Lê Gia Quân đạt hơn 2 triệu lượt xem trên YouTube, vào top 7 của YouTube Chart Vietnam. Theo tiết lộ của nam ca sĩ, bài hát cán mốc hơn 1 tỉ lượt xem trên nền tảng TikTok.

Quan điểm làm nghề của Châu Khải Phong

Châu Khải Phong tiếp tục có thêm bản hit mới trong sự nghiệp Ảnh: FBNV

Châu Khải Phong cho biết anh và ê kíp không giấu được sự bất ngờ trước phản ứng tích cực của khán giả dành cho bài hát mới. “Thực sự là mình đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ca khúc được yêu mến nhiều đến vậy. Đây có thể xem là một cú nổ lớn trong thời điểm đầu năm 2026 của anh em”, nam ca sĩ nói.

Theo anh, dù đã có những kỳ vọng nhất định khi phát hành sản phẩm, ê kíp không nghĩ ca khúc lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Sự lan tỏa trên mạng xã hội, đặc biệt ở nền tảng TikTok là điều nằm ngoài dự đoán ban đầu.

Châu Khải Phong tiết lộ trước khi chính thức bắt tay cùng Lê Gia Quân, ca khúc đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Khi một đoạn demo được hé lộ, nhiều khán giả cho rằng nam ca sĩ là người phù hợp để thể hiện ca khúc này. Đây cũng là mối duyên khiến giọng ca 8X hợp tác với Lê Gia Quân. “Khán giả nhận định bài hát này rất hợp với giọng của tôi, nên hai anh em cũng bắt đầu suy nghĩ về việc hợp tác”, anh chia sẻ.

Châu Khải Phong nỗ lực mang đến những ca khúc phù hợp với thị hiếu của khán giả Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho rằng chính sự đồng điệu trong chất giọng và cách xử lý đã giúp bài hát chạm đến cảm xúc người nghe. Điều này cũng phần nào gợi nhớ đến hành trình của bản hit Ngắm hoa lệ rơi trước đây.

Châu Khải Phong nói những danh xưng mà khán giả dành cho mình đều xuất phát từ sự ưu ái. Điển hình như việc được gọi “ông hoàng tạo hit”, nam ca sĩ cho rằng “hơi quá đối với mình”. Anh bộc bạch: “Tôi chỉ đơn giản là muốn mang đến âm nhạc gần gũi nhất với khán giả. Trong mỗi giai đoạn, yếu tố quan trọng nhất để một bài hát thành hit là nó phải phù hợp với xu thế, tâm trạng và câu chuyện đời thực mà nhiều người đang trải qua", nam ca sĩ bộc bạch.

So với giai đoạn trước, khi Ngắm hoa lệ rơi từng “làm mưa làm gió”, Châu Khải Phong nhận định thị trường âm nhạc hiện nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây khán giả chủ yếu tiếp cận âm nhạc qua YouTube hay các trang nghe nhạc trực tuyến, thì hiện tại, sự phát triển của mạng xã hội và các chương trình truyền hình đã mở ra nhiều kênh tiếp cận mới.

Châu Khải Phong cùng Lê Gia Quân Ảnh: NVCC

“Bây giờ khán giả có rất nhiều lựa chọn. Điều đó khiến việc có một bài hit như hiện tại là không dễ”, anh chia sẻ. Chính vì vậy, nam ca sĩ xem thành công lần này là sự kết hợp giữa nỗ lực của ê kíp và yếu tố thời điểm. Theo Châu Khải Phong, trước khi phát hành, anh và các cộng sự đã có sự chuẩn bị về cấu trúc ca khúc nhằm đảm bảo tính dễ nghe và khả năng lan tỏa. “Đây là bài hát phù hợp với thị hiếu hiện tại, dễ nghe và dễ sử dụng”, anh cho biết.

Trước ý kiến cho rằng ca khúc mới có màu sắc tương đồng với Ngắm hoa lệ rơi, Châu Khải Phong cho rằng sự tương đồng này là điều có thể nhận thấy. Tuy nhiên, anh nhìn nhận đây cũng là màu sắc âm nhạc đã gắn liền với tên tuổi của mình trong nhiều năm qua.

“Khán giả vẫn mong muốn tôi có một con đường riêng. Nếu mình duy trì được sự yêu mến đó thì là điều rất tốt”, nam ca sĩ nói. Bên cạnh đó, anh cũng khẳng định bản thân vẫn đang tìm kiếm những hướng đi mới để làm mới hình ảnh, đồng thời giữ lại những giá trị đã từng chinh phục khán giả.

Sau hiệu ứng tích cực từ ca khúc, Châu Khải Phong cho biết anh và ê kíp đang chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Nam ca sĩ cũng không giấu ý định thực hiện một liveshow và album như một bước đi dài hơi trong năm 2026. “Hy vọng với sự khởi đầu thuận lợi này, những kế hoạch sắp tới sẽ mang đến nhiều điều đặc biệt cho khán giả”, anh chia sẻ.