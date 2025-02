Châu Nhuận Phát được khen ngợi với vai diễn tái xuất màn ảnh

Châu Nhuận Phát có màn tái xuất ấn tượng với Thám tử phố Tàu 1900 ẢNH: WANDA PICTURES

Châu Nhuận Phát thu hút sự chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim tết Thám tử phố Tàu 1900. Tính đến ngày 11.2, phim đã vượt quá mức 2,8 tỉ nhân dân tệ, trở thành bộ phim có doanh thu cao bậc nhất phòng vé Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán 2025, chỉ đứng sau Na Tra: Ma đồng náo hải. Tài tử 70 tuổi được đánh giá là một trong những yếu tố giúp tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt tại thị trường tỉ dân.



Theo HK01, mới đây nhà sản xuất đã trích dẫn một phân cảnh của Châu Nhuận Phát trong phim và nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo khán giả. Trong đoạn phim dài khoảng 3 phút vừa được chia sẻ, ngôi sao Hồng Kông hoàn toàn nói tiếng Anh. Diễn xuất chắc tay cùng khả năng thoại ấn tượng của tài tử huyền thoại nhận nhiều lời khen từ người xem đồng thời khiến video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với những phản hồi tích cực.

Tạo hình, diễn xuất của tài tử 70 tuổi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả ẢNH: WANDA PICTURES

Thám tử phố Tàu 1900 lấy bối cảnh tại San Francisco vào thế kỷ 20, đề cập đến cuộc sống cơ cực của những người lao động gốc Hoa trên đất Mỹ. Trong phim, Châu Nhuận Phát thủ vai Bạch Hiên Linh - nhân vật xuất thân từ gia đình lao động sau này ông trở thành người đứng đầu một hiệp hội người Hoa ở khu phố Tàu. Bất ngờ, một vụ giết người nổ ra và nghi phạm là người gốc Hoa từ đó gây nên làn sóng tẩy chay, phản đối người gốc Hoa tại Mỹ thậm chí họ đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Với tư cách là "lão đại", Bạch Hiên Linh gấp rút tìm người phá án nhằm tìm ra âm mưu phía sau.

Trong cảnh phim được đề cập, nhân vật của Châu Nhuận Phát dự phiên tòa liên quan đến vụ án, ông thay mặt những người gốc Hoa lên tiếng về những nỗi bất công, sự áp bức, phân biệt đối xử mà cộng đồng mình phải chịu đựng suốt bao năm qua.

Ngôi sao huyền thoại giữ vững phong độ diễn xuất ở tuổi 70 ẢNH: WANDA PICTURES

Với phân đoạn riêng, khán giả khen ngợi vẻ ngoài phong độ, khí chất mạnh mẽ của Châu Nhuận Phát cùng diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của nam diễn viên. Ngôi sao huyền thoại cũng được đánh giá cao bởi khả năng nói tiếng Anh lưu loát và xử lý thoại "đỉnh cao".

Không chỉ nhận lời khen từ khán giả, màn thể hiện của tài tử 70 tuổi trong Thám tử phố Tàu 1900 cũng được các bạn diễn, nhà làm phim khen ngợi hết lời. Theo HK01, trong chuyến quảng bá phim tại Trung Quốc cùng đội ngũ sản xuất, đạo diễn Trần Tư Thành khen ngôi sao gạo cội Hồng Kông là một diễn viên xuất sắc, chăm chỉ và đầy tâm huyết. Nhà làm phim cho biết Phát Ca sở hữu khả năng diễn xuất lôi cuốn cùng khí chất mạnh mẽ, uy quyền khiến đoàn phim nhiều lần trầm trồ, thán phục trên phim trường. "Một hôm nọ, phim trường có sự góp mặt của diễn viên đến từ 15 quốc gia, tất cả đều thực sự bị sốc trước khả năng diễn xuất của Châu Nhuận Phát", đạo diễn chia sẻ. Sau đó, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt đồng tình với những nhận xét của Trần Tư Thành.

Châu Nhuận Phát cùng Vương Bảo Cường, Lưu Hạo Nhiên trong sự kiện quảng bá Thám tử phố Tàu 1900 hôm 10.2 ẢNH: HK01

Bên cạnh đó, qua phân cảnh gây sốt kể trên, câu chuyện học tiếng Anh của Châu Nhuận Phát thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả xứ Trung. Nam nghệ sĩ kỳ cựu vốn sinh ra trong một gia đình bình dân và phải nghỉ học từ năm 17 tuổi để làm đủ công việc trang trải cuộc sống. HK01 tiết lộ nền tảng ngôn ngữ của tài tử khá kém.

Khi nam diễn viên ngoài 40 tuổi, ông có cơ hội phát triển sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood song tiếng Anh trở thành rào cản lớn nhất của tài tử lừng danh. Không đầu hàng, ông tích cực học tiếng Anh trước khi bộ phim Hollywood đầu tiên của mình là The Replacement Killers (1998) được khởi quay. Nghệ sĩ Hồng Kông đến Mỹ sống, chăm chỉ học tiếng Anh cùng vợ đồng thời thuê giáo viên dạy kèm 2 tiếng/ngày, xem tin tức, phim tài liệu để cải thiện kỹ năng nghe nói. Ông cũng tập luyện các đoạn hội thoại, thuật ngữ chuyên ngành điện ảnh để ứng phó với những tình huống khi quay phim.

Trong The Replacement Killers, Châu Nhuận Phát đóng vai sát thủ kiệm lời nên thoại khá ít và nam diễn viên dễ dàng xử lý. Tuy nhiên, đến khi quay Anna and the King (1999), số lượng lời thoại của ông gấp hàng trăm lần so với dự án trước. Tài tử nhất quyết không sử dụng lồng tiếng mà tích cực trau dồi tiếng Anh để hoàn tất quá trình quay phim cùng đội ngũ quốc tế. Quá trình học ngoại ngữ của sao phim Thần bài truyền cảm hứng cho nhiều khán giả thậm chí từng được đưa vào sách giáo khoa bậc tiểu học với tiêu đề: "Châu Nhuận Phát học tiếng Anh".