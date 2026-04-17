Châu Nhuận Phát ở biệt thự hơn 670 tỉ, nắm loạt bất động sản 'khủng'

Theo HK01, mới đây, video ghi lại cảnh Châu Nhuận Phát lái xe trở về biệt thự của mình ở khu Cửu Long Đường (Hồng Kông) được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trang tin xứ cảng thơm tiết lộ đây là ngôi nhà mà tài tử phim Thần bài và vợ sống suốt mấy chục năm qua. Biệt thự này được mua vào năm 1990 với giá 14,7 triệu HKD, sau nhiều năm giá trị bất động sản này được định giá lên tới 200 triệu HKD. Căn nhà bề thế này có diện tích gần 285 mét vuông, được bao quanh bởi tường rào kiên cố.

Được biết, ngoài biệt thự ở Cửu Long Đường, Châu Nhuận Phát còn sở hữu hàng loạt bất động sản đắt đỏ. Trong số đó phải kể đến ngôi nhà độc lập ở khu Sunshine Villa. Năm 2010, ngôi sao kỳ cựu này đã chi mức giả kỷ lục khoảng 128 triệu HKD (hơn 430 tỉ đồng) để sở hữu bất động sản này. Theo dữ liệu, căn nhà có diện tích khoảng 236 mét vuông đi kèm sân vườn rộng lớn với tầm nhìn ra biển. Nơi đây được bố trí hiện đại, tiện nghi, hiếm khi vợ chồng sao phim Bản sắc anh hùng lui đến, cũng không cho thuê. Tháng 10.2022, ông từng rao bán biệt thự này với giá 220 triệu HKD nhưng không có người mua. Năm 2024, tài tử giảm mức giá xuống còn 195 triệu HKD nhưng vẫn chưa giao dịch thành công.

HK01 tiết lộ có thông tin rằng hiện tại Châu Nhuận Phát sở hữu ít nhất 8 bất động sản phân bố ở nhiều nơi tại Hồng Kông, tổng giá trị vượt 1 tỉ HKD (hơn 3.300 tỉ đồng).

Sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhưng Châu Nhuận Phát lại biết đến với lối sống giản dị, gần gũi. Mỗi tháng, tài tử được vợ đưa một khoản tiền nhỏ để tiêu vặt, ông dùng điện thoại cũ, tránh xa mạng xã hội. Suốt bao năm qua, không ít người dân Hồng Kông đã quen thuộc với hình ảnh tài tử chạy bộ trên núi, lặng lẽ xếp hàng chờ mua đồ ăn trong chợ, quán ăn địa phương hay mua sắm ở những khu phố bình dân. Ngôi sao 71 dành nhiều thời gian tập luyện thể dục và tập hợp một nhóm nghệ sĩ thân thiết cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Ông truyền cảm hứng, dẫn dắt, khích lệ nhiều đồng nghiệp lâu năm như Lư Hải Bằng, Trịnh Tắc Sĩ chạy bộ nhờ đó cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe. Tài tử còn đoạt thành tích nổi bật tại nhiều giải marathon.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên gắn bó bền chặt suốt 40 năm qua. Bà Trần được nhắc đến như "nữ cường" đứng sau thành công của chồng, bà quản lý công việc của chồng, cẩn thận lựa chọn từng hợp đồng, dự án của Châu Nhuận Phát đồng thời nắm tài chính, chi tiêu trong gia đình. Cặp đôi không có con cái, quyết định quyên góp khối tài sản hàng tỉ HKD làm từ thiện. "Dù thế nào đi nữa tôi nghĩ chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì khi ra đi. Điều đó không sao cả, mỗi ngày chỉ cần hai bát cơm trắng là đủ", nam nghệ sĩ chia sẻ hồi 2023.

Châu Nhuận Phát cũng thừa nhận đến độ tuổi này, ông xem nhẹ chuyện sống chết. "Có sinh ắt phải có tử. Tôi không quan tâm nhiều đến nếp nhăn, tôi không sợ già nua mà ngược lại thấy những thứ đó chẳng có gì cả, cuộc sống là vậy", sao phim Bến Thượng Hải bày tỏ.

Những năm gần đây, Châu Nhuận Phát chỉ tham gia vài dự án phim ảnh nhưng vẫn duy trì sức hút với công chúng. Ông gây chú ý với các tác phẩm điện ảnh: Đừng gọi tôi là thần bài (2023), Thám tử phố Tàu 1900 (2025) và sắp tới có Chiến tranh lạnh 1994.