Cháu nội NSƯT Bảo Quốc cùng Đạt G đến mừng Hằng BingBoong tái xuất showbiz

Sau quãng thời gian vắng bóng, Hằng BingBoong đánh dấu màn trở lại bằng EP Kèo thơm, gồm các ca khúc mới là Mở bát, Buondaqua, Kèo thơm và ca khúc Thích hay là yêu còn chưa biết - bản hit đình đám của Đạt G. Với dự án lần này, nữ ca sĩ đã “chiêu mộ” được các cộng sự như Justatee, Hoàng Tôn, Đạt G, Zoshy… đồng hành.

Màn tái xuất của Hằng BingBoong

Hằng BingBoong chia sẻ niềm vui khi trở lại với âm nhạc ẢNH: NVCC

Trong đó, MV Kèo thơm được xem là nỗ lực trẻ hóa cả âm nhạc, hình ảnh bản thân của Hằng BingBoong, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Ca khúc thể hiện sự độc lập, mạnh mẽ của một cô gái, nhưng cũng đầy niềm tin vào tình yêu và luôn sẵn sàng tận hưởng sự hạnh phúc.

Nói về màn kết hợp với Justatee, Hằng BingBoong cho biết khi nhận demo Kèo thơm, cô nghĩ ngay đến đồng nghiệp. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chần chừ vì sợ Justatee bận rộn, bởi trước đó cả hai không liên lạc để làm nhạc suốt 10 năm qua. Được Đạt G thuyết phục, giọng ca 8X quyết định thử gọi điện ngỏ lời.

“Khi Justatee nghe điện thoại, bạn nói: 'Chị à'. Lúc đó, tôi suýt khóc vì nghĩ mình có đang đánh mất hay bỏ rơi điều gì không. Tôi xúc động và hỏi lại rằng 'em vẫn lưu số chị à'. Sau đó hai chúng tôi gặp gỡ, nói chuyện với nhau rất nhiều về âm nhạc, điều đó khiến tôi rất hạnh phúc”, cô kể lại.

Cindy Lư và Đạt G sánh đôi đến chúc mừng Hằng BingBoong ẢNH: NVCC

Khi được hỏi về phản ứng của con khi xem MV, Hằng BingBoong cho biết bé yêu thích và hỏi rằng “đây có phải mẹ không”. Cô chia sẻ thêm: “Vì bình thường tôi để tóc màu đen, nhưng trong MV lại là tóc màu trắng. Tôi thấy bạn đón nhận điều này rất tích cực nên tôi cũng vui”.

Trong ngày vui của Hằng BingBoong, Đạt G cũng dành thời gian đến chúc mừng. Đồng hành cùng anh có Cindy Lư. Cả hai được nhận xét đẹp đôi khi xuất hiện cùng nhau. Nói về màn kết hợp giọng ca 8X, Đạt G cho hay: “Tôi không muốn giới hạn vào một độ tuổi nào đó khi viết nhạc. Thay vào đó, tôi muốn người trẻ như tôi hoặc trẻ hơn viết nhạc thì chiều sâu, ý tứ trong câu từ phải rõ nét để ai cũng có thể nghe. Tôi hy vọng những gì chúng tôi làm sẽ phù hợp với mọi người”.

MC Thanh Bạch chụp ảnh cùng Hằng BingBoong ẢNH: NVCC

Sau quãng thời gian khá dài dành cho gia đình, khán giả của Hằng BingBoong vẫn luôn mong chờ một sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại đúng nghĩa đến từ nữ ca sĩ. Vì vậy, EP Kèo thơm được xem là một món quà, và là thành quả mà Hằng BingBoong và ê kíp chuẩn bị trong suốt một năm vừa qua dành tặng cho những người thương yêu cô.

Khi được hỏi về việc thử sức ở một chương trình thực tế để làm bệ phóng cho tên tuổi, cô chia sẻ với chúng tôi: “Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cái duyên, một màu sắc riêng. Với tôi, cái duyên quan trọng lắm. Tôi hạnh phúc khi được công ty hỗ trợ để có thể được ra album một cách chỉn chu. Tất cả những gì đến với tôi, tôi đều đón nhận một cách tích cực nhất và tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi thấy mình đủ nên không mưu cầu quá cao. Nếu được mời tham gia một cuộc thi nào đó, tôi vẫn vui vẻ thử sức”.