Châu Thành A khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Quý 1/2023, Huyện ủy Châu Thành A (Hậu Giang) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh phát triển đúng hướng, đúng mục tiêu, chương trình của Huyện ủy đề ra, nổi bật là công tác gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao…

Ông Nguyễn Phong Minh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

Văn Quý

Theo ông Nguyễn Phong Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành A, quý 1/2023, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được 3.953 tỉ đồng, tăng hơn 7,8% so với cùng kỳ. Người dân tham gia bảo hiểm y tế có tỷ lệ bao phủ 83,47%/tổng dân số toàn huyện, đạt 88,98% chỉ tiêu, tăng 6,49% so với cùng kỳ 2022.

Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được đặc biệt quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được chú trọng. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Thời gian tới, H.Châu Thành A tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án. Trước hết là hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) cũng như giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023; phòng, chống thiên tai, bệnh tật; kiềm chế tai nạn giao thông.