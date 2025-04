Châu Thành vững bước trên đường phát triển

Với sự tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của UBND H.Châu Thành, kinh tế - xã hội huyện này tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo các cấp tham dự hội nghị triển khai công tác cán bộ tại H.Châu Thành ẢNH: THANH PHONG

Nhiều lĩnh vực đạt kết quả khả quan

Trong 3 tháng đầu năm 2025, H.Châu Thành đã nỗ lực rất lớn nhằm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Khu công nghiệp Sông Hậu 1, giai đoạn 1, phần diện tích còn lại khoảng 46 ha; Khu tái định cư Đông Phú 2, Khu tái định cư Đông Phú 3. Công tác này sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tặng hoa cho thanh niên lên đường nhập ngũ ẢNH: THANH PHONG

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Chương trình xóa nhà dột nát, tạm bợ triển khai bài bản, đạt kết quả tốt. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm và đạt kết quả khả quan. Tình hình an ninh chính trị giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và nhất là đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Ông Đỗ Văn Lô, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho biết toàn huyện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo đúng theo chủ trương, định hướng của tỉnh. Quý 1/2025, H.Châu Thành có giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 6.500 tỉ đồng, tăng 27,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.120 tỉ đồng (tăng 30,9% so cùng kỳ năm trước); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.101 tỉ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 1.239 tỉ đồng, tăng 14% so cùng kỳ năm trước.

Dự án nhà ở xã hội triển khai tại xã Đông Phú, H.Châu Thành ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cũng theo ông Đỗ Văn Lô, H.Châu Thành đã và đang phối hợp, hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư triển khai dự án; đồng thời tiếp tục thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị đúng quy định. Nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được đẩy mạnh, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM Phú Tân và xã NTM nâng cao Đông Phước A.

Nỗ lực cho một tương lai tươi sáng

Thời gian tới, H.Châu Thành đảm bảo thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn huyện giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân. Lãnh đạo H.Châu Thành chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tư tưởng trong công chức, viên chức, người lao động để sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

H.Châu Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Ông Nguyễn Huy Cường, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho hay tới đây tiếp tục tăng cường các giải pháp chỉ đạo để thu thuế đạt tiến độ 10%/tháng. Toàn huyện tập trung thực hiện thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, mà nhất là mô hình kinh tế tập thể được tăng cường đầu tư; sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. H.Châu Thành nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả và tiếp tục đề xuất tỉnh công nhận sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) nhằm giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững. "Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng theo quy định của Nhà nước; động viên toàn xã hội học tập; chủ động ngăn ngừa dịch bệnh; xây dựng tốt đời sống văn hóa; giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức kiểm tra, chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị và cảnh quan môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; chấn chỉnh lề lối làm việc, nhập nhật ký công việc; tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đạo đức, tác phong của công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn…", ông Nguyễn Huy Cường nêu quyết tâm.