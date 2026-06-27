Châu Tinh Trì tái xuất ghế đạo diễn sau 7 năm

Sau nhiều năm gần như vắng bóng trên đường đua điện ảnh với vai trò đạo diễn, Châu Tinh Trì chính thức đưa dự án mới Kungfu nữ túc đến gần khán giả. Tại sự kiện công bố danh sách phim mùa hè 2026 diễn ra ngày 25.6, bộ phim lần đầu được giới thiệu chính thức, đánh dấu màn trở lại được truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Theo Sina và Sohu, Kungfu nữ túc là dự án được Châu Tinh Trì ấp ủ trong khoảng ba năm. Bộ phim từng có tên gọi Thiếu Lâm nữ túc và dự kiến ra rạp vào tháng 7 tới. Sau 7 năm kể từ Tân vua hài kịch (2019), Châu Tinh Trì mới trở lại ghế đạo diễn với Kungfu nữ túc. Chính vì vậy, dự án nhận được sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Ngay từ khi công bố, Kungfu nữ túc được nhiều trang truyền thông Trung Quốc ví như tác phẩm kế thừa tinh thần của Đội bóng Thiếu Lâm (2001) - bộ phim từng tạo nên cơn sốt phòng vé khắp châu Á và trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì.

Theo Sohu, bộ phim vẫn khai thác công thức quen thuộc từng làm nên thương hiệu của nam đạo diễn: kết hợp võ thuật, yếu tố hài và bóng đá. Tuy nhiên, thay vì xoay quanh đội bóng nam như tác phẩm cách đây 25 năm, lần này câu chuyện tập trung vào các nữ cầu thủ cùng hành trình theo đuổi ước mơ trên sân cỏ.

Châu Tinh Trì là một trong những đạo diễn, diễn viên có sức ảnh hưởng của giới giải trí Hồng Kông Ảnh: Cắt từ phim Đỗ thánh

Sina cho biết dự án nhiều lần điều chỉnh lịch phát hành để hoàn thiện phần hậu kỳ và kỹ xảo. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 64, Châu Tinh Trì cũng hài hước chia sẻ ê kíp đang chạy đua với thời gian để kịp đưa phim ra rạp vào tháng 7. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ như Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng cùng một số cựu tuyển thủ bóng đá nữ Trung Quốc. Ngoài ra, Châu Tinh Trì cũng tiếp tục sử dụng nhiều diễn viên trẻ được tuyển chọn từ các đợt casting.

Áp lực không chỉ đến từ kỳ vọng

Sức hút của Châu Tinh Trì giúp Kungfu nữ túc trở thành một trong những bộ phim được chú ý nhất mùa hè 2026. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc nhận định tác phẩm cũng đang chịu áp lực lớn về doanh thu.

Theo phân tích của một số chuyên gia trong ngành được Sohu dẫn lại, Kungfu nữ túc được dự báo có thể đạt 1,2 - 1,8 tỉ nhân dân tệ nếu nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Trong đó, mốc 1,2 tỉ nhân dân tệ được xem là ngưỡng quan trọng vì nhiều nguồn tin ước tính điểm hòa vốn của bộ phim vào khoảng 900 triệu - 1 tỉ nhân dân tệ. Với tỷ lệ doanh thu phòng vé được chia cho nhà sản xuất chỉ khoảng 38 - 40%, bộ phim cần vượt mốc này mới có thể mang lại lợi nhuận thực sự.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm số trên Douban sẽ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến doanh thu của Kungfu nữ túc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu bộ phim đạt trên 7 điểm, mục tiêu khoảng 1,8 tỉ nhân dân tệ là hoàn toàn khả thi. Ngược lại, nếu điểm đánh giá thấp hơn, triển vọng phòng vé sẽ trở nên khó đoán trong bối cảnh hiệu ứng truyền miệng trên mạng xã hội ngày càng có sức chi phối.

Sau nhiều năm chuẩn bị và không ít lần lùi lịch phát hành, Kungfu nữ túc không chỉ đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì mà còn được xem là phép thử cho khả năng tái lập hào quang của "vua hài Hồng Kông" trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ Đội bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt đỉnh Kungfu tạo nên cơn sốt phòng vé.