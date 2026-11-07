Châu Tinh Trì từng khuyên Nhật Bản bỏ phim kung fu

Theo Variety, tại Liên hoan Nội dung Sáng tạo Đài Loan (TCCF) ở Đài Bắc, ông Kii Muneyuki, người sáng lập quỹ K2 Pictures, đã chia sẻ câu chuyện thú vị về đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Châu Tinh Trì. Cụ thể, Variety dẫn lời Kii cho biết Châu Tinh Trì từng đưa ra lời khuyên thẳng thắn rằng các nhà làm phim Nhật Bản nên dừng việc bắt chước kung fu. Thay vào đó, họ có sẵn các môn võ truyền thống như karate, judo, jujitsu hay kendo để khai thác thành phim hành động. Kii bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này và lấy bộ phim sumo Sanctuary của Netflix làm ví dụ điển hình cho việc khai thác văn hóa bản địa thành công.

Đạo diễn Châu Tinh Trì từng đưa ra lời khuyên các nhà làm phim Nhật Bản nên khai thác các môn võ truyền thống thay vì bắt chước dòng phim kung fu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VIDEO WEIBO NHÀ SẢN XUẤT PHIM Kungfu nữ túc

Cũng theo thông tin từ Variety, quỹ đầu tư K2P Film Fund I của Kii, đơn vị từng hậu thuẫn bộ phim Look Back của Kore-eda Hirokazu, đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 33 triệu USD (khoảng 844,2 tỉ đồng) vào tháng 2.2026. Quỹ này hiện cân nhắc mở cửa đón các nhà đầu tư mới nếu nhóm cổ đông hiện tại đồng ý. Cho đến nay, khoảng 30 công ty đã tham gia rót vốn, dẫn đầu là Ngân hàng MUFG cùng Bandai, Dentsu, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và các tập đoàn bất động sản Tokyu Land, Mori Trust.

Variety cho hay tổng số vốn dự kiến của quỹ có thể đạt tới 100 triệu USD (khoảng 2.558 tỉ đồng), hướng tới mục tiêu sản xuất 50 bộ phim trong vòng 7 năm. Trong mô hình của K2, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ 70% dành cho nhà đầu tư và 30% thuộc về đội ngũ sáng tạo.

Bên cạnh đó, Variety ghi nhận chia sẻ của Kii về dự án phim lấy bối cảnh Fukushima mang tên The Nuke Crab do đạo diễn Nagata Koto thực hiện. Phim xoay quanh những kẻ trục lợi từ nguồn tiền dọn dẹp phóng xạ ở Tohoku, một đề tài gai góc và nhạy cảm mà các hãng phim lớn tại Nhật Bản thường né tránh. Nagata cho biết cô kỳ vọng đưa phim ra thị trường quốc tế đủ sớm để có thể phát hành song song với thị trường nội địa.

K2 Pictures ra đời nhằm đóng vai trò là giải pháp thay thế cho hệ thống ủy ban sản xuất phim khép kín truyền thống tại Nhật Bản, vốn gây nhiều rào cản cho dòng vốn đầu tư bên ngoài cũng như việc chia sẻ lợi nhuận. Hãng phim đang theo đuổi chiến lược "Nhật Bản cộng một", nghĩa là thấu hiểu thị hiếu riêng biệt của khán giả từng khu vực như Mỹ, Pháp, Đài Loan hay Hàn Quốc thay vì chỉ quẩn quanh phục vụ thị trường trong nước.

Trong năm nay, K2 đã hoàn thành 6 bộ phim, đồng thời lập thêm các chi nhánh tại Đài Loan và Hàn Quốc để trực tiếp phân phối thay vì qua trung gian. Kii chia sẻ trên Variety rằng các quyết định đầu tư đều dựa trên việc cân đối chặt chẽ giữa chi phí và doanh thu dự kiến, chẳng hạn như chọn làm phim với kinh phí 20 triệu yên (khoảng 3,23 tỉ đồng) khi kỳ vọng doanh thu đạt 50 triệu yên (khoảng 8,06 tỉ đồng). Cách làm này giúp bảo vệ các đạo diễn trẻ không bị chìm trong những khoản lỗ nặng ở tác phẩm đầu tay.