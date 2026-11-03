    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    2 tàu cá bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), 1 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn cabin.

    Sáng 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

    Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin- Ảnh 1.

    Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng)

    ẢNH: CTV

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 ngày 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về vụ cháy phương tiện tại khu vực trên. 

    2 tàu cá bị cháy gồm tàu ĐNa-90863-TS, dài 18,6 m, công suất 800 CV, do bà H.T.H (59 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ; và tàu ĐNa-91292-TS, dài 18 m, công suất 720 CV, hành nghề câu, do ông L.T.L (31 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ.

    Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin- Ảnh 2.

    Lực lượng biên phòng điều động phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy

    ẢNH: CTV

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Sơn Trà huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường. 

    Lực lượng biên phòng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Công an thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cùng Hải đội biên phòng 2 triển khai các phương án chữa cháy.

    Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin- Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng phối hợp khống chế đám cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng

    ẢNH: CTV

    Đến 9 giờ 50 cùng ngày (3.11), đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên cả 2 tàu cá không có người nên không gây thiệt hại về người.

    Ghi nhận ban đầu, tàu cá ĐNa-90863-TS bị cháy rụi hoàn toàn cabin, trong khi tàu ĐNa-91292-TS bị cháy một phần cabin.

    Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường lúc 10 giờ 30 phút ngày 3.11, sau khi được kéo vào khu vực cầu cảng, 2 tàu cá tiếp tục được ngư dân túc trực phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại tại khu vực cabin và hầm chứa cá. 

    Theo đại diện chủ tàu, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến bình ắc quy sử dụng để vận hành thiết bị định vị giám sát hành trình.

    Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin- Ảnh 4.

    Cabin tàu cá ĐNa-90863-TS bị cháy rụi hoàn toàn

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

    Tin liên quan

    Đà Nẵng: Cháy tàu cá lúc rạng sáng ở âu thuyền Thọ Quang

    Đà Nẵng: Cháy tàu cá lúc rạng sáng ở âu thuyền Thọ Quang

    Âu thuyền Thọ Quang bất ngờ xảy ra vụ cháy tàu cá neo đậu không người trông giữ, trong khi liền kề còn nhiều tàu thuyền khác neo đậu.

    Khám phá thêm chủ đề

    tàu cá Biên phòng cứu nạn cứu hộ Âu thuyền Thọ Quang cháy tàu cá

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận