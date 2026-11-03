Cháy 2 tàu cá tại âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị thiêu rụi cabin

Sáng 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy tàu cá xảy ra tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tàu cá bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (thành phố Đà Nẵng) ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 25 ngày 3.11, Đồn biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về vụ cháy phương tiện tại khu vực trên.

2 tàu cá bị cháy gồm tàu ĐNa-90863-TS, dài 18,6 m, công suất 800 CV, do bà H.T.H (59 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ; và tàu ĐNa-91292-TS, dài 18 m, công suất 720 CV, hành nghề câu, do ông L.T.L (31 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ.

Lực lượng biên phòng điều động phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng Sơn Trà huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng biên phòng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Công an thành phố Đà Nẵng), Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng cùng Hải đội biên phòng 2 triển khai các phương án chữa cháy.

Lực lượng chức năng phối hợp khống chế đám cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng ẢNH: CTV

Đến 9 giờ 50 cùng ngày (3.11), đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên cả 2 tàu cá không có người nên không gây thiệt hại về người.

Ghi nhận ban đầu, tàu cá ĐNa-90863-TS bị cháy rụi hoàn toàn cabin, trong khi tàu ĐNa-91292-TS bị cháy một phần cabin.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường lúc 10 giờ 30 phút ngày 3.11, sau khi được kéo vào khu vực cầu cảng, 2 tàu cá tiếp tục được ngư dân túc trực phun nước làm mát, dập tắt hoàn toàn các điểm cháy, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại tại khu vực cabin và hầm chứa cá.

Theo đại diện chủ tàu, nguyên nhân ban đầu có thể liên quan đến bình ắc quy sử dụng để vận hành thiết bị định vị giám sát hành trình.

Cabin tàu cá ĐNa-90863-TS bị cháy rụi hoàn toàn ẢNH: HUY ĐẠT

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.