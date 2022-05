Cháy bãi giữ xe vi phạm giao thông, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi

Chiều 22.5, Công an TP.Thủ Dầu Một đã có thông tin sơ bộ liên quan đến vụ cháy bãi giữ xe vi phạm giao thông của Công an P.Tân An.

Vụ cháy được xác định xảy ra khoảng 10 giờ 40 cùng ngày trong bãi giữ xe vi phạm nằm trên đường ĐX 11 (KP.9, P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một).

Nhận được tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng hơn 11 giờ, đám cháy đã được dập tắt.

Bãi giữ xe vi phạm của Công an P.Tân An có diện tích khoảng 80m2. Thống kê ban đầu có khoảng 144 chiếc xe máy đã bị cháy rụi. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.