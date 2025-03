Chạy bộ, đi bộ vì hòa bình tại lễ hội tôn giáo lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 2.3, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết Lễ hội Quán Thế Âm tại danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 16 - 19.3 (17 - 20.2 âm lịch), được tổ chức với các hoạt động phần lễ và phần hội hòa quyện với nhau. Đặc biệt, nét mới của lễ hội năm nay là có chương trình hoạt động chạy bộ, đi bộ vì hòa bình.

Trong đó, lễ chính thức diễn ra ngày 18.2 âm lịch (lễ vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm) gồm các nghi lễ: rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ hóa trang Long Phụng Quán Thế Âm Bồ Tát, dâng mâm hoa ngũ quả nghệ thuật, hội đua thuyền truyền thống, không gian ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật, hoa đăng thiền hành, lễ khai kinh Thượng phan, Thượng kỳ, Thượng phướn và thả khinh khí cầu, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân công chúa, lễ tế xuân cầu quốc thái dân an...

Các hoạt động phần hội gồm có: thi kéo co, trèo cây chuối đồng đội đoạt cờ, triển lãm mỹ thuật, thư pháp, thư họa; ra mắt đặc san Diệu Âm lễ hội Quán Thế Âm năm 2025; trưng bày, biểu diễn chế tác đá mỹ nghệ Non Nước, thi ảnh nghệ thuật chủ đề Quan Âm - mùa lễ hội; múa rối, bài chòi, tuồng, múa lân sư rồng, hội cờ làng.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn ẢNH: BÙI THANH LANG

Các hoạt động chuyên môn gồm có tọa đàm "Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu ma nhai (văn khắc trên đá) tại danh thắng Ngũ Hành Sơn", triển lãm về Ngũ Hành Sơn và Phật giáo Quảng Nam - Đà Nẵng, thi hùng biện sách văn học với Phật giáo…

Theo ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, năm 2025, lễ hội tôn giáo lớn nhất TP.Đà Nẵng được điều chỉnh thời gian khai mạc và bế mạc.

Lễ hội có 3 tiểu ban phụ trách nhằm đảm bảo văn minh, an toàn gồm: tiểu ban phụ trách về nghi lễ, đối ngoại và tín ngưỡng, tôn giáo; tiểu ban văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, truyền thông và du lịch; tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, y tế, văn minh thương mại.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết năm 2025 là năm thứ 3 lễ hội được triển khai với quy mô cấp thành phố. Đây là một trong những nét văn hóa độc đáo của vùng đất Ngũ Hành Sơn và của Đà Nẵng, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, lễ hội.

Thả khinh khí cầu tại lễ hội ẢNH: ĐẶNG HỮU HÙNG

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2025 còn nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị của lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cũng như giá trị của di tích cấp quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn, là thành tố quan trọng trong đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc TP.Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, Lễ hội Quán Thế Âm 2025 được tổ chức với quy mô lớn, hoạt động phong phú, chuyên nghiệp, mang lại ấn tượng về một TP.Đà Nẵng văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

"Lễ hội là kết tinh những giá trị của văn hóa Phật giáo và miền di sản Ngũ Hành Sơn, là sự kết hợp hài hòa giữa đạo pháp với dân tộc, là dịp quảng bá hình ảnh sản phẩm văn hóa, du lịch, con người Đà Nẵng, thu hút du khách, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa. Đây cũng là sự kiện trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn, đòi hỏi quá trình diễn ra đảm bảo an ninh, an toàn, văn minh, thiết thực và hiệu quả", bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.