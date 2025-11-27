Cháy chung cư ở Hồng Kông: số người chết tăng vọt, hàng trăm người mất tích

Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm người vẫn mất tích tại quận Tai Po (Hồng Kông) sau một vụ cháy lớn xảy ra tại nhiều tòa nhà cao tầng vào hôm 26.11.

Theo nhà chức trách, hơn 12 giờ sau khi đám cháy bắt đầu, lính cứu hỏa đã rất vất vả để tiếp cận các tầng trên của các tòa nhà 36 tầng do nhiệt độ quá cao.

Ông Jason Kong (65 tuổi) sống tại một trong những tòa chung cư đó, cho biết ông đã chứng kiến cảnh tượng nhà mình bốc cháy sau khi cảnh sát cấm ông quay lại. Ông đã buộc phải bỏ lại chú chó 10 tuổi của mình.

"Một người hàng xóm nói rằng ông vẫn chưa tìm thấy vợ mình. Một số người nói rằng họ vẫn an toàn. Tôi biết một số người vẫn còn ở bên trong tòa nhà, tại sao không có ai cứu họ? Chúng ta đang chờ họ hay sao… chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào? Tôi biết một người có con nhỏ và người già trong gia đình. Tôi đã gọi cho anh ấy và anh ấy nói rằng anh ấy vẫn còn mắc kẹt bên trong tòa nhà", ông Jason Kong kể lại.

Lãnh đạo Hồng Kông John Lee nói với các phóng viên rằng một lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng, và 900 người đang ở trong các địa điểm lánh nạn.

"Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng", ông John Lee nói.

Ngọn lửa thiêu rụi giàn giáo tre ở nhiều tòa nhà tại khu nhà ở Wang Fuk Court, ở Tai Po, Hồng Kông hôm 26.11 ẢNH: REUTERS

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi "nỗ lực hết mình" để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong cũng như thiệt hại.

Các tòa tháp này là một phần của khu dân cư đông đúc mang tên Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển), bao gồm tám tòa nhà và khoảng 2.000 căn hộ.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội do lưới xây dựng màu xanh lá cây đặc trưng và giàn giáo tre thường thấy trong các công trình xây dựng ở Hồng Kông.

Chính quyền Hồng Kông đã bắt đầu loại bỏ dần giàn giáo tre vào tháng 3 vì lý do an toàn.

Các bài đăng trực tuyến cho thấy Wang Fuk Court đang trải qua quá trình cải tạo trong một năm.

Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hồng Kông kể từ tháng 11.1996, khi 41 người thiệt mạng trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm khu vực Cửu Long của thành phố.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy sau đó được xác định là do tia lửa hàn trong quá trình cải tạo bên trong.