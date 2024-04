Cháy cửa hàng ăn ở Hà Nội, lửa lan sang nhiều ki ốt

Trưa 30.4, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa dập tắt đám cháy ở ngõ 397 Phạm Văn Đồng (Q.Bắc Từ Liêm).



Lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy CTV

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm nhận tin báo cháy tại một cửa hàng bán đồ ăn tại ngõ 397 Phạm Văn Đồng đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.

Lực lượng chức năng có mặt dập lửa NGUYỄN ĐÔNG

Thời điểm tiếp cận, lực lượng chức năng xác định đám cháy bắt nguồn từ ki ốt làm cửa hàng bán đồ ăn, dịp nghỉ lễ đóng cửa, bên trong không có người. Đám cháy đã gây cháy lan sang 4 ki ốt bên cạnh.

Lực lượng chức năng đã phá cửa cứu được 2 xe máy và một số tài sản khác, đồng thời tổ chức dập lửa, ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng cứu được nhiều tài sản có giá trị NGUYỄN ĐÔNG

Khoảng 9 giờ 20, đám cháy được dập tắt.

Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm cho biết đám cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê. Đồng thời, vị chỉ huy khuyến cáo người dân cần sử dụng điện đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng. Công an Q.Bắc Từ Liêm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.