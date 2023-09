Cháy cửa hàng xe máy ở Bình Dương lúc rạng sáng

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn (CHCN) Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy xảy ra lúc hơn 5 giờ 45 ngày 22.9, tại cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát.

Cửa hàng xe máy bị cháy CÔNG AN CUNG CẤP

Thời điểm này, người dân sinh sống kế bên cửa hàng phát hiện cháy, khói và lửa bốc lên từ cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát nên cố gắng vào bên trong dập lửa nhưng bất thành, liền báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo cháy, Trung tâm chỉ huy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với 3 xe chữa cháy của Công an TP.Thuận An để dập lửa.

Cùng thời điểm, Công an TP.Dĩ An và Đội PCCC KCN VSIP 1 cũng điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Sau gần 1 giờ chữa cháy, đám cháy tại cửa hàng xe máy Kim Nhật Phát cơ bản đã được dập tắt. Tuy nhiên, có khoảng 200/375 m2 ở cửa hàng xe máy đã bị cháy rụi cùng nhiều chiếc xe máy đang được trưng bày tại đây.

Khói cuồn cuộn bốc lên từ cửa hàng xe máy H.G

Về thiệt hại, theo Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bình Dương vụ cháy không bị thiệt hại về người; tài sản bị cháy đang được thống kê và tài sản được cứu khỏi vụ cháy có giá trị khoảng 2,5 tỉ đồng.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy cửa hàng xe máy.