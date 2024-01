Cháy đại lý gạo gần chợ Nhổn ở Hà Nội

Trưa 22.1, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân ở gần chợ Nhổn (P.Phương Canh, Q.Nam Từ Liêm) và bàn giao hiện trường cho lực lượng điều tra khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Khói đen bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy Đ.X

Trước đó, khoảng 10 giờ 40 ngày 22.1, Trung tâm thông tin Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà bà L.T.T, ở ngõ 81 đường Hồ Tùng Mậu (P.Phương Canh) gần chợ Nhổn.

Nhận định đám cháy có thể diễn biến phức tạp, Công an TP.Hà Nội đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Đám cháy xảy ra gần chợ Nhổn, lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa A.B

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai 3 mũi tổ chức chữa cháy, ngăn lửa cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan.

Lực lượng chức năng dập lửa tại hiện trường A.B

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm, khu vực cháy là gác xép rộng khoảng 35 m2 của nhà dân kinh doanh đại lý gạo, đối diện chợ Nhổn.



Đám cháy được dập tắt sau khoảng 40 phút A.B

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, Công an Q.Nam Từ Liêm đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ hỏa hoạn.