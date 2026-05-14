Nam bệnh nhân 23 tuổi mắc suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định và tương lai chưa kịp thực hiện, người bệnh đã phải đối mặt với tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề. Trong thời gian chờ ghép tim người bệnh phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Phép màu đã đến với bệnh nhân khi ê kíp nhận được thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh.



Chạy đua 1.700 km ghép tim xuyên Việt, cứu sống bệnh nhân 23 tuổi bên bờ tử vong ẢNH: PN