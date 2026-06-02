Chạy đua 'thời gian vàng', bác sĩ cứu nhiều bệnh nhân thoát cảnh cắt cụt chi

Ngày 2.6, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp thành công, bảo tồn chi cho nhiều bệnh nhân bị tắc động mạch cấp tính ở tay và chân.

Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hoại tử, buộc phải cắt cụt chi, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Trường hợp mới nhất là ông L.Q.Đ (59 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Tối 23.5, ông Đ. nhập viện trong tình trạng đau, tê đột ngột ở chân phải, khởi phát khoảng 2 giờ trước khi vào viện.

Ông L.Q.Đ giữ được chân nhờ can thiệp kịp thời ẢNH: BÙI HUÂN

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận chân phải của bệnh nhân lạnh toát, nhợt nhạt - dấu hiệu điển hình của thiếu máu chi cấp tính.

Kết quả siêu âm cho thấy ông Đ. bị tắc động mạch đùi phải cấp tính, nguy cơ hoại tử chi rất cao nếu không được can thiệp khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, y bác sĩ khoa Nội tim mạch đã phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa với Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực và nhanh chóng đưa ông Đ. vào phòng can thiệp chỉ sau khoảng 30 phút.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê kíp tiến hành chụp mạch máu và hút huyết khối.

Sau can thiệp, chân phải của ông Đ. nhanh chóng ấm và hồng hào trở lại, cơn đau giảm rõ rệt. Nhờ được xử trí trong "thời gian vàng", chi dưới của người bệnh được bảo tồn thành công.

Sau thủ thuật, ông Đ. tiếp tục được theo dõi, tầm soát các nguyên nhân tim mạch như rối loạn nhịp tim, rung nhĩ nhằm dự phòng nguy cơ tái phát.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện chiều qua 1.6.

Trước đó, ngày 18.5, bệnh viện cũng tiếp nhận 1 trường hợp tương tự là bệnh nhân Đ.H (94 tuổi, trú xã Núi Thành).

Bệnh nhân H. có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Khi nhập viện, cụ H. đau nhức dữ dội, tê lạnh tay phải, không bắt được mạch và hạn chế cử động. Kết quả siêu âm xác định người bệnh bị tắc động mạch cánh tay phải cấp tính.

Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện chụp động mạch dưới hệ thống DSA và hút huyết khối, giúp tái thông mạch máu kịp thời. Trong quá trình điều trị, cụ H. được phát hiện mắc rung nhĩ cơn và được điều trị dự phòng. Sau 4 ngày can thiệp, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt và được xuất viện.

Nhiều trường hợp tắc mạch chi cấp tính liên quan đến bệnh lý tim mạch

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch, cho hay phần lớn các trường hợp tắc mạch chi cấp tính có liên quan đến bệnh lý tim mạch. Huyết khối có thể hình thành trong buồng tim, thường gặp ở những người mắc rung nhĩ, suy tim hoặc bệnh van tim. Khi cục máu đông di chuyển theo dòng máu đến não, ruột, thận hoặc tay chân, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, thiếu máu tạng hoặc hoại tử chi.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ Phan Tấn Quang khuyến cáo người dân cần chủ động tầm soát các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ, suy tim và bệnh van tim. Khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như đau, tê, lạnh hoặc nhợt nhạt ở tay chân, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch máu để được xử trí kịp thời. Việc cấp cứu trong "thời gian vàng" đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn chi thể và bảo vệ tính mạng người bệnh.