Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chạy đua 'thời gian vàng', bác sĩ cứu nhiều bệnh nhân thoát cảnh cắt cụt chi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
02/06/2026 15:25 GMT+7

Nhờ được can thiệp mạch máu khẩn cấp trong 'thời gian vàng', nhiều bệnh nhân bị tắc động mạch cấp tính ở tay, chân đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cứu thành công, tránh nguy cơ hoại tử và cắt cụt chi.

Ngày 2.6, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp thành công, bảo tồn chi cho nhiều bệnh nhân bị tắc động mạch cấp tính ở tay và chân.

Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến hoại tử, buộc phải cắt cụt chi, thậm chí đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Trường hợp mới nhất là ông L.Q.Đ (59 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Tối 23.5, ông Đ. nhập viện trong tình trạng đau, tê đột ngột ở chân phải, khởi phát khoảng 2 giờ trước khi vào viện.

Chạy đua 'thời gian vàng', bác sĩ cứu nhiều bệnh nhân thoát cảnh cắt cụt chi - Ảnh 1.

Ông L.Q.Đ giữ được chân nhờ can thiệp kịp thời

ẢNH: BÙI HUÂN

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận chân phải của bệnh nhân lạnh toát, nhợt nhạt - dấu hiệu điển hình của thiếu máu chi cấp tính.

Kết quả siêu âm cho thấy ông Đ. bị tắc động mạch đùi phải cấp tính, nguy cơ hoại tử chi rất cao nếu không được can thiệp khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, y bác sĩ khoa Nội tim mạch đã phối hợp hội chẩn liên chuyên khoa với Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực và nhanh chóng đưa ông Đ. vào phòng can thiệp chỉ sau khoảng 30 phút.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), ê kíp tiến hành chụp mạch máu và hút huyết khối.

Sau can thiệp, chân phải của ông Đ. nhanh chóng ấm và hồng hào trở lại, cơn đau giảm rõ rệt. Nhờ được xử trí trong "thời gian vàng", chi dưới của người bệnh được bảo tồn thành công.

Sau thủ thuật, ông Đ. tiếp tục được theo dõi, tầm soát các nguyên nhân tim mạch như rối loạn nhịp tim, rung nhĩ nhằm dự phòng nguy cơ tái phát.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện chiều qua 1.6.

Trước đó, ngày 18.5, bệnh viện cũng tiếp nhận 1 trường hợp tương tự là bệnh nhân Đ.H (94 tuổi, trú xã Núi Thành).

Bệnh nhân H. có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Khi nhập viện, cụ H. đau nhức dữ dội, tê lạnh tay phải, không bắt được mạch và hạn chế cử động. Kết quả siêu âm xác định người bệnh bị tắc động mạch cánh tay phải cấp tính.

Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện chụp động mạch dưới hệ thống DSA và hút huyết khối, giúp tái thông mạch máu kịp thời. Trong quá trình điều trị, cụ H. được phát hiện mắc rung nhĩ cơn và được điều trị dự phòng. Sau 4 ngày can thiệp, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt và được xuất viện.

Nhiều trường hợp tắc mạch chi cấp tính liên quan đến bệnh lý tim mạch

Tiến sĩ - bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng kiêm Trưởng khoa Nội tim mạch, cho hay phần lớn các trường hợp tắc mạch chi cấp tính có liên quan đến bệnh lý tim mạch. Huyết khối có thể hình thành trong buồng tim, thường gặp ở những người mắc rung nhĩ, suy tim hoặc bệnh van tim. Khi cục máu đông di chuyển theo dòng máu đến não, ruột, thận hoặc tay chân, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, thiếu máu tạng hoặc hoại tử chi.

Từ các trường hợp trên, bác sĩ Phan Tấn Quang khuyến cáo người dân cần chủ động tầm soát các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rung nhĩ, suy tim và bệnh van tim. Khi xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như đau, tê, lạnh hoặc nhợt nhạt ở tay chân, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp mạch máu để được xử trí kịp thời. Việc cấp cứu trong "thời gian vàng" đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn chi thể và bảo vệ tính mạng người bệnh.

Tin liên quan

Ăn thức ăn thừa của bạn cùng phòng, chàng trai bị nhiễm trùng phải cắt cụt chi

Ăn thức ăn thừa của bạn cùng phòng, chàng trai bị nhiễm trùng phải cắt cụt chi

Một nam sinh đã nhập viện sau khi ăn thức ăn thừa để qua đêm trong tủ lạnh của bạn mình. Các xét nghiệm cho thấy cậu nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp, khiến phải cắt cụt chi.

Khám phá thêm chủ đề

cắt cụt chi lạnh chi thiếu máu tắc động mạch cấp tính Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận