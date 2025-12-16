Chạy giữa di sản, chơi thể thao suốt bốn mùa Quảng Ninh

Quảng Ninh từ lâu đã là điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam với vịnh Hạ Long, Yên Tử hay những miền biên viễn như Bình Liêu, Cô Tô. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, vùng đất mỏ đang chứng kiến một chuyển động mới: thể thao trở thành "cánh cửa" đưa du khách đến Quảng Ninh quanh năm, không còn phụ thuộc vào mùa hè hay cao điểm nghỉ dưỡng.

Những giải đấu thể thao được tổ chức liên tục, trải đều theo không gian và thời gian, đang góp phần làm đầy các "khoảng trống mùa vụ", mở rộng hành trình trải nghiệm và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Khi giải đấu trở thành hành trình khám phá

Đầu tháng 12.2025, sân Nà Ếch (xã Bình Liêu) trở thành tâm điểm chú ý khi Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh - Cúp VTV5 diễn ra giữa không gian thung lũng miền biên giới. Hình ảnh các nữ cầu thủ người Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu khoác trang phục truyền thống thi đấu dưới làn mưa mùa đông đã nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Không chỉ là một giải đấu, sự kiện này đưa Bình Liêu - điểm đến vốn nổi tiếng với "sống lưng khủng long", cỏ lau và mùa hoa sở - trở thành lựa chọn hấp dẫn của du khách mùa đông. Nhiều người đến xem bóng đá, rồi ở lại để khám phá bản làng, ẩm thực và cảnh sắc vùng cao.

Trước đó, vào tháng 11, Giải Marathon quốc tế Di sản vịnh Hạ Long 2025 thu hút gần 15.000 vận động viên, trong đó hơn 3.200 người đến từ khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đường chạy đạt chuẩn World Athletics Label ôm trọn vịnh di sản, đưa vận động viên băng qua những cung đường ven biển, nơi núi đá vôi trồi lên từ mặt nước xanh biếc.

Không ít vận động viên chia sẻ rằng, họ chọn Hạ Long không chỉ để thi đấu, mà để "chạy giữa kỳ quan thiên nhiên". Sau cuộc đua, nhiều người kéo dài kỳ nghỉ, trải nghiệm du thuyền, nghỉ dưỡng hoặc khám phá ẩm thực địa phương.

Mùa hè, VnExpress Marathon Hạ Long tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Đường chạy ven biển bằng phẳng, cảnh quan đẹp cùng hệ thống lưu trú phong phú khiến giải đấu này luôn nằm trong nhóm có lượng đăng ký cao nhất cả nước.

Các giải marathon ven vịnh Hạ Long trở thành thương hiệu quốc tế

Ở không gian tâm linh sinh thái, Ultra Trail Yên Tử lại mở ra một hành trình khác biệt. Các cung đường xuyên rừng trúc, men theo suối Giải Oan, chùa Hoa Yên rồi lên chùa Đồng không chỉ thử thách thể lực mà còn mang đến trải nghiệm tĩnh tại, phù hợp với xu hướng du lịch sức khỏe, chữa lành.

Trong khi đó, tại các vùng biển đảo như Cái Chiên, Cô Tô, Tuần văn hóa - du lịch kết hợp thể thao biển, chạy bãi biển, kayak, bóng chuyền cát… đã biến những hòn đảo yên bình thành không gian trải nghiệm sôi động, trẻ trung. Ngay cả những môn thể thao mới như pickleball cũng được đưa vào khai thác, với các giải đấu tổ chức tại Hạ Long dành cho cộng đồng doanh nhân, kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng và kết nối.

Những giải đấu nối tiếp nhau đã tạo nên một "lịch thể thao" trải đều bốn mùa: xuân leo núi, hè thể thao biển và marathon, thu chạy trail - pickleball, đông bóng đá dân tộc và lễ hội vùng cao. Thể thao vì thế trở thành "chìa khóa" mở rộng bản đồ du lịch Quảng Ninh.

Thể thao - chất xúc tác cho du lịch bền vững

Theo thống kê, mỗi năm Quảng Ninh tổ chức khoảng 40 - 50 giải thể thao từ cấp tỉnh đến quốc gia. Riêng năm 2025 có khoảng 12 sự kiện lớn, thu hút hơn 90.000 lượt vận động viên, cổ động viên và du khách. Đáng chú ý, phần lớn người tham gia không đi một mình mà theo nhóm gia đình, bạn bè, kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan.

Số liệu du lịch cho thấy rõ hiệu ứng lan tỏa này. Trong 11 tháng của năm 2025, Quảng Ninh đón hơn 19,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 52.600 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh các chính sách kích cầu và phục hồi sau dịch, dòng khách từ các sự kiện thể thao được đánh giá là yếu tố đóng góp quan trọng.

Không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp, thể thao còn tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên. Hàng trăm nghìn hình ảnh, video về các giải đấu được chia sẻ trên mạng xã hội, từ khoảnh khắc chạy bộ lúc bình minh trên cầu Bãi Cháy, lạc bước trong sương mù Yên Tử đến những trận bóng đá nữ vùng biên giới. Đây là những "tấm poster sống" quảng bá hình ảnh Quảng Ninh một cách sinh động, chân thực.

Hạ tầng của tỉnh đang cho thấy sự sẵn sàng cho xu hướng này. Hệ thống giao thông đồng bộ, sân vận động, nhà thi đấu, bến du thuyền, sân golf cùng mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho phép Quảng Ninh tổ chức đa dạng loại hình sự kiện thể thao gắn với du lịch.

Từ đó, nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành: tour kết hợp thi đấu, nghỉ dưỡng, combo "bib chạy + phòng khách sạn", tour khám phá Bình Liêu sau giải bóng đá, hay hành trình "thiền - chạy trail" tại Yên Tử. Thời gian lưu trú trung bình của du khách nhờ đó được kéo dài, thay vì chỉ 1 - 2 ngày như trước.

Tuy nhiên, để thể thao thực sự trở thành động lực bền vững cho du lịch bốn mùa, Quảng Ninh cũng đối mặt với những bài toán cần giải. Đó là quản lý sức tải khách tại các điểm đến nhạy cảm, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng tổ chức và trải nghiệm sau giải đấu. Mỗi sự kiện cần được thiết kế trọn vẹn, từ khâu đón tiếp, thi đấu đến hành trình khám phá, để du khách không chỉ đến một lần rồi rời đi.

Vận động viên tham dự giải 2 môn phối hợp Vân Đồn Aqua Warrior

Nhìn tổng thể, thể thao đang dần trở thành "sợi chỉ đỏ" kết nối các mùa du lịch, giúp Quảng Ninh vượt khỏi mô hình du lịch thuần mùa hè biển đảo. Bằng cách tận dụng lợi thế thiên nhiên, hạ tầng và văn hóa, địa phương này đang xây dựng hình ảnh điểm đến năng động, hiện đại, nơi du lịch gắn với vận động, trải nghiệm và cảm xúc.

Không chỉ là thi đấu, thể thao đang mở ra một cách kể chuyện mới cho du lịch Quảng Ninh - câu chuyện của sự chuyển động bốn mùa, của những bước chân khám phá và của một vùng đất luôn sẵn sàng chào đón du khách trở lại, theo những cách khác nhau.