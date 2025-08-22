Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa
Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khoảng 11 giờ 45 ngày 22.8, lửa bùng phát từ căn nhà của ông N.V.P, thuộc khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo cháy, UBND xã Thanh Tùng chỉ đạo toàn bộ lực lượng của xã phối hợp Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đến hiện trường chữa cháy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an xã Đầm Dơi cũng có mặt để hỗ trợ.

Cột khói cao hàng chục mét trong vụ cháy chợ Thanh Tùng

cháy chợ cháy cà mau cháy chợ cà mau cháy chợ thanh tùng chợ thanh tùng phóng hỏa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

