Khoảng 11 giờ 45 ngày 22.8, lửa bùng phát từ căn nhà của ông N.V.P, thuộc khu vực nhà lồng chợ Thanh Tùng (ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, Cà Mau) rồi nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Cháy kinh hoàng khu chợ ở Cà Mau, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Nhận được tin báo cháy, UBND xã Thanh Tùng chỉ đạo toàn bộ lực lượng của xã phối hợp Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đến hiện trường chữa cháy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an xã Đầm Dơi cũng có mặt để hỗ trợ.