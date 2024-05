Cháy lớn tại công viên giải trí Ấn Độ, ít nhất 27 người thiệt mạng

The Guardian hôm 25.5 đưa tin ít nhất 27 người, phần lớn là trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại một công viên giải trí ở thành phố Rajkot, bang Gujarat. Đám cháy đã được khống chế sau gần 1 giờ, nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Viên cảnh sát Raju Bhargava phát biểu rằng: "Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành ở hiện trường".

Quang cảnh vụ cháy tại một khu trò chơi ở Rajkot, bang Gujarat (Ấn Độ) vào ngày 25.5.2024. REUTERS

Thị trưởng Rajkot Nayana Pedhadiya cho biết: "Ưu tiên của chúng tôi là hoạt động cứu hộ và cứu người. Chúng tôi sẽ cam kết có hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm về vụ việc này".

Ông Bhargava cho hay cảnh sát địa phương sẽ khởi tố chủ sở hữu công viên giải trí bị cháy Yuvraj Singh Solanki về sơ suất. "Chúng tôi sẽ khởi tố hành vi phạm tội sơ suất và khiến nhiều sinh mạng chết. Cuộc điều tra sâu hơn sẽ diễn ra sau khi cảnh sát hoàn thành chiến dịch giải cứu", ông nói.



Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ trên X: "Tôi vô cùng đau đớn vì vụ cháy. Suy nghĩ của tôi hướng về tất cả những người đã mất người thân. Cầu nguyện cho những người bị thương. Chính quyền địa phương đang nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng".



Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Đến nay, giới chức địa phương phỏng đoán nguyên nhân là do chập điện, cảnh sát tại hiện trường cho biết thi thể của những người thiệt mạng đã bị cháy nặng, khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, bị cho là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, dân cư đông đúc và thiếu tuân thủ các quy định an toàn. Hồi tháng 2 năm nay, 11 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn thiêu rụi một nhà máy sơn ở thủ đô New Delhi.



Năm 2022, ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại tòa nhà thương mại 4 tầng ở thành phố. Năm 2016, hơn 100 người thiệt mạng sau một vụ nổ lớn trong buổi bắn pháo hoa ở bang Kerala.