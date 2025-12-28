Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 28.12, người dân tại khu shophouse (nhà phố thương mại) dãy nhà lô 12AC2 trong Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (P.Dương Nội, Hà Nội) phát hiện đám cháy trên tầng thượng một số ngôi nhà.

Người dân phát hiện đám cháy lớn tại Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn ẢNH: V.M

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan ra khoảng 5 căn nhà cạnh nhau, cột khói đen bốc lên hàng chục mét.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người dân không khỏi lo lắng bởi thời điểm xảy ra cháy là giờ cao điểm buổi chiều, khu vực có mật độ dân cư đông.



Lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy ẢNH: V.M

Người dân theo dõi vụ hỏa hoạn ẢNH: V.M

Khoảng 18 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế ẢNH: V.M

Tầng thượng nhiều tòa nhà sau khi lực lượng chức năng dập lửa ẢNH: V.M

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH tới hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, có ít nhất 4 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ cứu hỏa triển khai đội hình chữa cháy, tiếp cận từ nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, đồng thời phun nước làm mát, ngăn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế. Bước đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.