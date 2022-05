Cháy lớn tại xưởng gỗ ở Hà Nội lúc rạng sáng

Sáng 1.5, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng này đang tích cực khắc phục đám cháy ở xưởng gỗ tại xã Yên Viên (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 4 giờ 10 ngày 1.5, Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xưởng gỗ dán thuộc Công ty TNHH Hải Nam đóng tại thôn Yên Viên (xã Yên Viên). Nhận định đám cháy phức tạp, khả năng cháy lan sang nhà dân rất cao, PC07 Công an TP.Hà Nội đã huy động 11 xe chữa cháy và hơn 80 cán bộ chiến sĩ của nhiều quận, huyện lân cận.

Ngoài ra, PC07 Công an TP.Hà Nội cũng xuất 1 xe chỉ huy và 5 cán bộ tới hiện trường chỉ huy chữa cháy. Công an TP.Hà Nội cũng huy động hàng chục cán bộ công an địa phương, lực lượng CSGT phân luồng, đảm bảo an ninh trong quá trình dập lửa.

Khu vực xảy ra cháy có diện tích lớn, với nhà 1 tầng khung thép, mái tôn. Chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc cháy lan nhanh, ngoài việc dập lửa, lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều mũi chống cháy lan.





Đến khoảng 5 giờ 10 ngày 1.5, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan.

Đến 8 giờ ngày 1.5, lực lượng PCCC và CNCH vẫn đang tích cực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Bước đầu, PC07 Công an TP.Hà Nội xác định không có thương vong, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi, khung thép, mái tôn của xưởng gỗ bị đổ sập.