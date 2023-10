Cháy nhà 3 tầng khiến 2 người tử vong: Phát hiện thi thể ở phòng ngủ

Liên quan đến vụ cháy nhà 3 tầng tại k236/31D Trần Cao Vân (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong, lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân ở phòng ngủ tầng 3.

Sáng 11.10, không khí tang thương bao trùm kiệt nhỏ 236 trên đường Trần Cao Vân, có rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc. Một người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, lúc 1 giờ 30 cùng ngày (11.10), vài người nghe mùi khét, nên lên sân thượng để tìm vị trí xuất phát mùi khét. Tuy nhiên, lúc này có mưa lớn nên không thể phát hiện chính xác đám cháy xuất phát ở đâu.

Hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng khiến 2 người tử vong HUY ĐẠT

Nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi HUY ĐẠT

"Hàng xóm nghe mùi khét đi tìm nhưng không phát hiện cháy ở đâu hết, thấy lo lắng nên họ gọi cho lực lượng 114. Sau đó nhiều người hô hoán mới biết đám cháy xuất phát ở căn nhà 3 tầng k236/31D Trần Cao Vân, có nhiều người cầm bình chữa cháy mini để dập lửa, nhưng lửa quá lớn ở tầng 1 không thể tiếp cận được", người hàng xóm kể lại.

Đám cháy bùng phát tại căn nhà ở kiệt 236 Trần Cao Vân (TP.Đà Nẵng) lúc 1 giờ 30 sáng 11.10 HUY ĐẠT

Trao đổi với PV, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng cho biết nhận được tin báo, các lực lượng đồng loạt xuất quân khẩn cấp. Công an Q.Thanh Khê, Công an TP.Đà Nẵng điều động 5 xe cứu hỏa cùng 35 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, khẩn trương chia ra nhiều hướng tiếp cận dập lửa ở tầng 1, sau đó giải cứu người trong ngôi nhà đang cháy. "Đến 2 giờ 10 ngày 11.10 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chúng tôi phát hiện thi thể hai cháu 12 tuổi và 14 tuổi ở gần cửa phòng ngủ ở tầng 3. Ban đầu xác định 5 người gặp nạn là một gia đình. Hiện các lực lượng vẫn đang giữ nguyên hiện trường để điều tra nguyên nhân", vị cán bộ này thông tin.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng, ngôi nhà bị cháy nằm trong kiệt 236 Trần Cao Vân (cách đường chính khoảng 160 m) là nhà 3 tầng (diện tích đất 50 m2), có 1 cầu thang thông từ tầng 1 lên tầng 3. Ngôi nhà này nằm ở góc 2 mặt kiệt, tầng 1 có 2 lối thoát nạn gồm: lối ra cửa chính và cửa hậu bên hông nhà; tại các tầng còn lại đều có ban công.

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm ở góc 2 mặt kiệt HUY ĐẠT

Sáng cùng ngày (11.10), thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng công an Q.Thanh Khê đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát của gia đình nạn nhân vụ cháy. Công an Q.Thanh Khê đã trao kinh phí hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Công an Q.Thanh Khê thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ cháy HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 9 giờ 30 sáng 11.10 lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để phục vụ công tác điều tra HUY ĐẠT

Như Thanh Niên đưa tin, lúc 1 giờ 30 ngày 11.10, ngôi nhà 3 tầng ở địa chỉ k236/31D Trần Cao Vân, TP.Đà Nẵng bốc cháy. Nhận được tin báo của người dân, Công an P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) và các lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Thanh Khê, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã điều động lực lượng đến hiện trường dập lửa, cứu người. Sau hơn 1 giờ khẩn trương dập lửa và thực hiện cứu nạn, đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, lửa đã được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã cứu được 3 người ra ngoài an toàn gồm: L.T.T.Đ (35 tuổi), L.T.K.N (36 tuổi), T.L.G.K (9 tuổi). Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận tầng 3 căn nhà thì phát hiện 2 em là T.M.G.Đ (14 tuổi), N.L.T.T (12 tuổi) đã tử vong do ngạt khói.