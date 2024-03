Cháy nhà, 8 người thoát nạn nhờ chuông báo cháy của Tổ liên gia an toàn PCCC

Ngày 15.3, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân.



Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy T.K

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cháy bên trong căn nhà nằm trong hẻm 2759 Huỳnh Tấn Phát (xã Phú Xuân, H.Nhà Bè) nên hô hoán, bấm chuông báo cháy (của Tổ liên gia an toàn PCCC ở tổ 10, ấp 6, xã Phú Xuân) đặt ngay trước căn nhà bị cháy, nhằm thông báo cho người bên trong nhà bị cháy cũng như người dân xung quanh biết...

Nghe tiếng chuông báo cháy, những người bên trong căn nhà bị cháy kịp thời mở cửa chạy thoát ra ngoài an toàn. Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy, kéo vòi nước (trang thiết bị PCCC của Tổ liên gia an toàn PCCC) đến hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Đám cháy sau đó được lực lượng tại chỗ khống chế, dập tắt trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Theo người ở trong căn nhà bị cháy, thời điểm xảy ra cháy, mọi người đang ngủ say. Nghe tiếng chuông báo cháy, cả gia đình (8 người - PV) kịp tháo chạy ra ngoài, thoát nạn. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại về tài sản.

Chuông báo cháy của Tổ liên gia an toàn PCCC đặt trước căn nhà bị cháy

T.K

Người dân sinh sống (ở hẻm 2759 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, H.Nhà Bè) cho hay, hẻm này gồm 2 tổ (tổ 10 và tổ 11 với khoảng 200 hộ dân). Tại đây, Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập trước tết. Từ vụ cháy này cho thấy rõ hiệu quả của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. "Khi có sự cố cháy, người dân chủ động hơn, hỗ trợ với nhau tích cực trong công tác phòng PCCC; trang thiết bị PCCC được trang bị sẵn; công tác phối hợp, cứu nạn cứu hộ cũng như công tác chữa cháy được tập huấn trước đó... Tôi thấy mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC này rất hay, cần được nhân rộng", một cư dân sống tại hẻm 2759 Huỳnh Tấn Phát chia sẻ.

Nguyên nhân vụ cháy nhà tại hẻm Huỳnh Tấn Phát (H.Nhà Bè) bước đầu được cho do chập điện, nguyên nhân cụ thể đang được công an điều tra làm rõ.