Cháy nhà dân 4 tầng ở Hà Nội, 5 người thương vong

Khoảng 7 giờ 45 hôm nay 13.5, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ vụ cháy CTV

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Ngay sau khi nhận thông tin này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an TP.Hà Nội tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH Hà Nội và UBND Q.Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần, đời sống nhân dân trong khu vực.