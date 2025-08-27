Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy nhà kho của một trường THCS ở Đắk Lắk

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
27/08/2025 05:44 GMT+7

Vụ cháy nhà kho của một trường THCS ở xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk (xã Hòa Trị, H.Phú Hòa, Phú Yên cũ) xảy ra trong đêm 26.8.

Sáng 27.8, ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2 cho biết khoảng 22 giờ 20 phút ngày 26.8, xảy ra một vụ cháy nhà kho tại Trường THCS Lương Văn Chánh.

Khu vực cháy là nhà kho phía sau trường học, do nhà kho này chứa nhiều đồ dùng học tập nên dễ bắt lửa và ngọn lửa lan rộng. Thời điểm xảy ra cháy có gió mạnh nên nguy cơ lửa lan rộng ra các khu vực xung quanh; bảo vệ và người dân phát hiện có dùng bình cứu hỏa chữa cháy.

Đắk Lắk: Cháy nhà kho của một trường THCS ngay trong đêm- Ảnh 1.

Đám cháy bùng cao tại Trường THCS Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk

ẢNH: KHÁNH THÀNH

Em Đào Khánh Thành (18 tuổi, ở thôn Phụng Tường 1, xã Phú Hòa 2) người chứng kiến vụ cháy cho biết: "Khoảng 22 giờ 20 phút, em cùng các bạn đang ngồi chơi tại nhà thì nghe mùi khét và tiếng nổ phát ra từ phía Trường THCS Lương Văn Chánh. Ngay sau khi phát hiện đám cháy chúng em liền báo ngay cho cơ quan chức năng về vụ việc".

Đắk Lắk: Cháy nhà kho của một trường THCS ngay trong đêm- Ảnh 2.

Khu vực xảy ra đám cháy là nhà kho chứa đồ dùng học tập của trường

ẢNH: KHÁNH THÀNH

Nhận được tin báo, 2 xe cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân và nhân viên nhà trường kịp thời dập tắt đám cháy vào khoảng 23 giờ cùng ngày.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến khu vực phòng học chính nhưng gây hư hỏng đồ đạc và phần trần, tường của nhà kho. Nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện.

Đắk Lắk: Cháy nhà kho của một trường THCS ngay trong đêm- Ảnh 3.

Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà trường tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy, ngăn chặn đám cháy không bùng phát trở lại. Nguyên nhân gây cháy nhà kho đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm bình luận