Cháy nhà lúc sáng sớm, 5 người đang ngủ kịp tháo chạy thoát thân

Hơn 9 giờ ngày 27.3, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang cho phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A.



Hịện trường vụ cháy TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, nhiều người sống bên trong căn nhà (1 trệt, 1 lầu với gác lửng) tại hẻm 135 Gò Xoài (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) đang ngủ nhưng kịp phát hiện nhà cháy, tháo chạy ra ngoài an toàn, hô hoán báo cháy.

Nghe báo cháy, các hộ dân sống xung quanh huy động bình chữa cháy mini sang hỗ trợ dập lửa.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Bình Tân điều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đám cháy được dập tắt sau đó. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi, một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng.

Chiếc xe đạp bị cháy TRẦN KHA

Công an đến điều tra làm rõ vụ cháy TRẦN KHA

Theo người sống bên trong căn nhà cháy, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 5 người, tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn. Khu vực cháy là ở lầu 1 nơi chứa hàng hóa (bông vải, nhựa - nhận về làm gia công). Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện.

Hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân cụ thể từ vụ cháy nhà tại hẻm 135 Gò Xoài (Q.Bình Tân) đang được công an điều tra làm rõ.