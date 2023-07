Cháy nhà ở Hà Nội, 3 người trong gia đình tử vong

Theo Công an TP.Hà Nội, lúc 2 giờ 7 ngày 19.7, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện trên địa bàn xã An Khánh (H.Hoài Đức, Hà Nội).



Hiện trường vụ cháy QUANG TÚ

Nhận tin báo cháy, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có chiều cao khoảng 5 m, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng, trong đó diện tích tầng lửng khoảng 30 m2. Ngôi nhà có kết cấu tường ngoài có 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72.

Sau gần 1 giờ nỗ lực triển khai công tác chữa cháy, ngọn lửa đã cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề.

Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến gia đình 3 người, gồm: anh T.D.Q (38 tuổi), chị N.T.H (33 tuổi) và cháu T.N.L (7 tuổi) tử vong. Đồng thời, nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.